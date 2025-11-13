Os agentes percorreram ferros-velhos em diversos bairros em busca de irregularidades - Jeovani Campos / PMBR

Belford Roxo - O prefeito Márcio Canella determinou um choque de ordem em todos os ferros-velhos de Belford Roxo. A iniciativa acontece devido a uma onda de furtos de cabos de cobre (telefonia, rede elétrica e internet) no município, como na última semana, quando câmeras de segurança flagraram um ladrão furtando cabos e equipamentos do Complexo Regulador de Saúde, no Centro. - OMárcio Canella determinou umem todos osde Belford Roxo. A iniciativa acontece devido a uma onda de furtos de cabos de cobre (telefonia, rede elétrica e internet) no município, como na última semana, quando câmeras de segurança flagraram um ladrão furtando cabos e equipamentos do Complexo Regulador de Saúde, no Centro.

A fiscalização nos ferros-velhos, que podem atuar como receptadores dos ladrões, foi realizada pelas secretarias municipais de Ordem Urbana, Transportes e Segurança Pública, com o apoio de policiais militares do 39º BPM.



“Depois dessa onda de ladrões furtando casas e unidades públicas da cidade, mandei apertar a fiscalização dos ferros-velhos. Porque se estão roubando, é porque tem quem compre. Mandei dar um aperto em todos os ferros-velhos de Belford Roxo. Quem estiver trabalhando sério, terá total apoio da Prefeitura, agora, quem estiver comprando fios e peças roubadas, vou mandar lacrar o ferro-velho”, disse o prefeito.



Ronda em diversos bairros



Equipes das secretarias municipais e os policiais militares percorreram diversos ferros-velhos, realizando fiscalizações em vários bairros, como, Rola Bosta, Castelar, Santa Amélia, Piam, Barro Vermelho, Nova Aurora, Shangrilá, Parque Floresta, Bela Vista, Xavantes e Três Pontes, no Jardim Redentor, no limite com o município de São João de Meriti.

Agentes recuperaram telefones celulares de procedência duvidosa Jeovani Campos / PMBR



Foram recolhidos em alguns estabelecimentos, cabos de cobre e aparelhos celulares sem procedência, que são usados como moedas de troca em ferros-velhos e pontos de reciclagem. Os ferros-velhos que não apresentaram a devida procedência dos materiais apreendidos foram notificados por irregularidades administrativas.