Locais vão prestar serviços de alta qualidade para a população do município - Divulgação

Locais vão prestar serviços de alta qualidade para a população do municípioDivulgação

Publicado 17/12/2025 11:19

Belford Roxo - Os moradores do bairro Jardim Redentor tiveram uma semana muito especial com o prefeito Márcio Canella entregando na região quatro novas inaugurações: Centro Odontológico, Imagem e Fisioterapia, Creche Pequenos Heróis, Praça e Centro de Referência e Assistência Social (Cras).

Os eventos contaram com a participação da vice-prefeita Mariana Malta, secretário Chefe de Gabinete, Marcelo Canella, comandante do 39º Batalhão de Polícia Militar (Belford Roxo), tenente-coronel Marcus Bomfim de Lima, secretários municipais, vereadores e grande presença de público nas inaugurações do Complexo do Jardim Redentor.



“Passa um filme na minha cabeça. Disputei eleições e passei por vários pontos da cidade, mas esse espaço aqui no Redentor tem um carinho especial. Toda eleição meu coração bate forte quando eu chego nessa esquina, no Largo do Vina, para fazer um discurso e conversar com o povo. Nunca fiz política criticando ninguém, mas sim com entrega e realizando para a população”, destacou Canella.



A primeira inauguração da noite foi o Centro Odontológico, Imagem e Fisioterapia, que permitirá à população marcar exames e consultas em diversas especialidades. No espaço, funcionará também um Centro de Imagem, possibilitando a marcação de exames de Raio-X, tomografia e ressonância, entre outros. O Centro Odontológico oferecerá serviços como extração, tratamento de canal e obturação, entre outros.

“Inauguramos essa clínica que está um espetáculo, nem na Zona Sul temos uma clínica como essa, com ar-condicionado e toda equipada para atender bem os cidadãos. E quem está pagando isso são os recursos dos moradores. Economia nos impostos do povo da cidade proporcionou entregarmos esse equipamento moderno para o povo fazer seus tratamentos”, completou o prefeito.

A nova creche pequenos heróis terá secretaria, ⁠sala de especialistas, direção, ⁠sala dos professores, ⁠sala de recursos, oito salas de aula climatizadas, ⁠espaço verde, ⁠cantinho da leitura, ⁠parquinho, ⁠tela interativa e ⁠cozinha mágica.

Encerrando o dia de inaugurações do Complexo do Jardim Redentor, o prefeito Canella, descerrou a placa do novo e moderno Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Jardim Redentor, que irá oferecer em 12 salas uma variedade de serviços e programas para famílias e indivíduos em situação e vulnerabilidade social. A unidade conta ainda com auditório, almoxarifado e copa.