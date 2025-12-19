A Prefeitura de Belford Roxo iniciou no final do mês de novembro uma grande força-tarefa para reformar e revitalizar as praças públicas - Divulgação

Publicado 19/12/2025 10:31

Belford Roxo - O secretário municipal Chefe de Gabinete, Marcelo Canella, segue acompanhando de perto a força-tarefa de reforma e revitalização de todas as praças e áreas de lazer de Belford Roxo, atendendo uma determinação do prefeito Márcio Canella.

Nesta semana, o secretário esteve nas praças do Wona e Areia Branca, que está recebendo novos brinquedos e aparelhos de ginástica para adultos e crianças, além de pintura, limpeza, capina, reparos, pisos, entre outras ações, que deixaram as duas áreas de lazer mais bonitas e com mais segurança e conforto para as famílias belforroxenses.

“Seguimos com as revitalizações das praças. Aproveitando o período de férias escolares, com o trabalho e a determinação do prefeito Márcio Canella, estamos levando mais lazer, segurança e conforto para nossas crianças e famílias”, destacou o secretário.

Força- tarefa de revitalização

