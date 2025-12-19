A Prefeitura de Belford Roxo iniciou no final do mês de novembro uma grande força-tarefa para reformar e revitalizar as praças públicasDivulgação
Secretário Marcelo Canella segue acompanhando a força-tarefa de revitalização de praças em Belford Roxo
As praças do município estão sendo remodeladas e revitalizadas
Prefeito Canella inaugura Centro Odontológico, Imagem e Fisioterapia, CRAS, Praça e Creche Pequenos Heróis
Locais vão prestar serviços de alta qualidade para a população do município
Belford Roxo ganha Selo Ouro do programa Nacional de Transparência Pública
Município cresceu sete pontos percentuais e subindo ao segundo nível mais alto do ranking em relação a 2024
Prefeito Canella anuncia compra de 20 drones para reforçar o monitoramento e apoiar ações de segurança contra criminosos
Medida é um reforço para a área da Segurança Pública em mais uma ação inovadora
Prefeito Márcio Canella inicia obras de pavimentação nas Pedrinhas que recebe choque de ordem de urbanização
Município vem investindo cada vez mais em educação
Prefeito Márcio Canella inaugura escola e praça no bairro Shangrilá
Nova unidade escolar tem capacidade para 250 alunos em tempo integral
