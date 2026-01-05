A participação está condicionada à estudantes matriculados na Rede Municipal - Divulgação

A participação está condicionada à estudantes matriculados na Rede MunicipalDivulgação

Publicado 05/01/2026 15:48

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Educação, está com inscrições abertas até o dia 6 de janeiro de 2026, para o programa “Merenda nas Férias”, que fornecerá refeições aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, no período de 8 a 30 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 11h às 12h, em todas as unidades escolares, com uso obrigatório do uniforme escolar. A rede municipal tem cerca de 47 mil alunos.

A participação está condicionada à estudantes matriculados na Rede Municipal e que realizarem a inscrição através de formulário online no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxVoAHIphwMpxkYEpGV9ie230z1KPeM6DpVsGIx7C69NMYhg/viewform.

“Temos uma gestão nunca vivida em Belford Roxo. Parabéns ao prefeito Márcio Canella pela brilhante iniciativa e humanização. Cuidar das nossas crianças é compromisso da Prefeitura de Belford Roxo”, afirmou a secretária municipal de Educação, Sheila Boechat.

Programa Merenda nas Férias

Inscrições: até 06/01/2026

- Atendimento de 8 a 30 de janeiro

- ⁠ A merenda será distribuída de segunda a sexta- feira, das 11h às 12h

- ⁠uso obrigatório do uniforme escolar

- ⁠Todas as unidades estarão servindo a refeição.