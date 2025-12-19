O prefeito Márcio Canella, com secretários e policiais, anunciou a construção de novas bases da PM - Divulgação

O prefeito Márcio Canella, com secretários e policiais, anunciou a construção de novas bases da PM Divulgação

Publicado 19/12/2025 13:00

Belford Roxo - O prefeito Márcio Canella anunciou, nesta semana, que a região do Gogó da Ema, no bairro Bom Pastor, ganhará em breve duas novas bases da Polícia Militar para garantir mais segurança para os moradores do Bom Pastor e bairros vizinhos. Nos últimos dois dias, equipes de várias secretarias da Prefeitura de Belford Roxo, estiveram tanto na parte baixa, como na alta (Morro do Flamengo) realizando obras e ações de limpeza para a instalação das novas bases da PM.



“Estive com o governador Cláudio Castro e passei para ele sobre essa guerra que criminosos estavam querendo fazer aqui no Bom Pastor. Falei também com o Coronel Menezes, secretário de Estado da Polícia Militar. Nós conseguimos um efetivo para essa região. Vou reformar essa base (parte baixa) para servir como mais um apoio para os policiais, para acabar com essa bagunça desses criminosos que vem para acabar com o sossego e a tranquilidade dos moradores”, afirmou o prefeito.

Ainda no Gogó da Ema, no alto do Morro do Flamengo, o prefeito anunciou a instalação de uma nova base da Polícia Militar para dar suporte à base que será construída na parte baixa.

“A parte alta e baixa ganhará policiamento para acabar com essa bagunça de criminosos, trazer dias melhores e dar tranquilidade para o povo dessa região. Vamos para cima para combater a criminalidade em Belford Roxo”, completou.