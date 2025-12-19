Autoridades realizaram assinatura para início das obras na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 19/12/2025 16:00

Belford Roxo - O governador Cláudio Castro e os prefeitos de Belford Roxo, Márcio Canella, e de Mesquita, Maroto Miranda, assinaram a ordem de início da obra de duplicação do Viaduto de Belford Roxo que liga o município, a partir do bairro Guaraciaba à cidade de Mesquita (Avenida Coelho da Rocha/BNH), sobre a Rodovia Presidente Dutra.



“Hoje é um dia histórico para Belford Roxo. Desde a emancipação do município o povo sonha com essa obra para desenvolver a nossa cidade. Esse trânsito lento é quase 24 horas. Muitas indústrias deixaram de se instalar na cidade, por conta desse trânsito. Eu tenho certeza que depois dessa obra pronta vai melhorar muito. Vamos acabar com esse folclore de que Belford Roxo é uma cidade dormitório”, destacou Canella.

A obra de duplicação do viaduto, estimada em cerca de R$ 50 milhões de reais, irá melhorar a mobilidade e a segurança viária da região, além de atrair novos investimentos para os dois municípios com a chegada de empresas e contribuir também para criação de novos empregos.

“É muito emocionante vir à Baixada Fluminense, essa região que junto com São Gonçalo e Itaboraí, são a grande força de trabalho do Estado do Rio de Janeiro, que é o segundo estado que mais colabora com a União com R$ 460 bilhões por ano. O maior Centro de Imagem do Rio de Janeiro está na Baixada Fluminense. Até o ano que vem, vamos ter o Centro Estadual de Oncologia na Baixada Fluminense. Todos os municípios do Estado contam com Serviço Móvel de Saúde (SAMU), o único do país”, disse Castro.