Belford roxo abrirá inscrições para 288 apartamentos do Programa Minha Casa, Minha Vida
Durante a reunião ficou definido que as inscrições começarão agora em janeiro
Prefeito Márcio Canella e governador Cláudio Castro assinam a ordem de início da obra de duplicação do viaduto que liga Belford Roxo a Mesquita
A duplicação do viaduto irá desafogar o trânsito entre Mesquita e Belford Roxo
Belford Roxo anuncia construção de novas bases da Polícia Militar no Gogó da Ema para garantir mais segurança
Novas unidades de segurança ficarão localizadas no bairro Bom Pastor
Restaurante do Povo de Belford Roxo terá ceia natalina com cardápio especial
População poderá celebrar a noite de Natal com cardápio pelo valor simbólico de 1 real
Secretário Marcelo Canella segue acompanhando a força-tarefa de revitalização de praças em Belford Roxo
As praças do município estão sendo remodeladas e revitalizadas
Prefeito Canella inaugura Centro Odontológico, Imagem e Fisioterapia, CRAS, Praça e Creche Pequenos Heróis
Locais vão prestar serviços de alta qualidade para a população do município
