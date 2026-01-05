A reunião serviu para alinhavar os detalhes do lançamento do condomínio residencial - Divulgação

A reunião serviu para alinhavar os detalhes do lançamento do condomínio residencialDivulgação

Belford Roxo - Os secretários Reginaldo Gomes (Habitação e Urbanismo e Marcos Paulo Ribeiro Lopes (Comunicação Social) se reuniram para traçar a campanha de lançamento de um condomínio residencial com 288 apartamentos, que será construído na Rua Tuiuti, próximo ao Fórum, no bairro São Bernardo, em Belford Roxo. Cada unidade, que é do Programa Minha Casa, Minha Vida, mede 41,50 metros quadrados e terá dois quartos, sala, cozinha e banheiro. As inscrições começam em janeiro de 2026 e a previsão de entrega é para julho.

Reginaldo Gomes explicou que as unidades estão inseridas na faixa salarial 1 (renda familiar de no máximo R$ 2.850) e existem algumas condições para se inscrever, entre elas, estar inscrita no Cadúnico e ser morador (a) de Belford Roxo.

“A preferência do Programa é para mães solteiras, mas há cotas para idosos, pessoas com deficiência e usuários em situação de rua. Mas, estando dentro dos critérios exigidos, os inscritos terão chances de conquistar a casa própria”, ressaltou, junto com a secretária especial de Habitação e Urbanismo, Vivian Vilar; e da secretária executiva de Ciência e Tecnologia, Letícia Souza.

De acordo com Gomes, com as 288 unidades da Rua Tuiuti, o município chegará a 1.746 unidades entregues no atual governo, sendo também 900 em Santa Tereza e 558 no Jardim do Ipê. “Temos previsão ainda para em 2027 inaugurarmos um condomínio no sargento Roncalli e outro na Rua Tuiuti”, resumiu.

Durante a reunião foram levantadas hipóteses para facilitar a inscrição. Uma delas é que o formulário seja preenchido online, evitando-se que as pessoas fiquem intermináveis horas nas filas.