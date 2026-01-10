Bateria da Inocentes de Belford Roxo realizou ensaio de rua já de olho no desfile do Carnaval 2026Divulgação
Bateria Cadência da Baixada realizou primeiro ensaio de rua
Treino serviu para ajustes finais para o ensaio técnico na Marquês de Sapucaí
Batalhão de Polícia Militar de Belford Roxo conquista o 1º lugar no Sistema Integrado de Metas do Estado
Os resultados refletem uma expressiva redução dos índices criminais no município
Bairro Vila Cláudia receberá em janeiro grande obra de pavimentação, drenagem e iluminação de led
O prefeito Márcio Canella, a vice Mariana Malta e o secretário chefe de Gabinete Marcelo Canella visitaram a região
Efetivação dos alunos contemplados na lista da pré-matrícula da rede municipal de ensino de Belford Roxo termina na sexta-feira
A secretária de Educação, Sheila Gama, destacou que a rede municipal tem cerca de 47 mil alunos
Belford Roxo oferece serviço de ortodontia gratuita na rede municipal
A meta é atender aproximadamente 3.200 pacientes por mês em tratamento ortodôntico
Belford Roxo abre inscrições para programa ‘Merenda nas Férias’ que fornecerá refeição para os estudantes na rede municipal em janeiro
Ação será realizada no período de 8 a 30 de janeiro
