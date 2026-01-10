Bateria da Inocentes de Belford Roxo realizou ensaio de rua já de olho no desfile do Carnaval 2026 - Divulgação

Publicado 10/01/2026 12:28

Belford Roxo - Rumo ao carnaval 2026, a bateria “Cadência da Baixada, do GRES Inocentes de Belford Roxo, sob o comando do mestre Washington Paz realizou, nesta semana, o primeiro ensaio de rua do ano, na rua Jorge Júlio Costa dos Santos, Belford Roxo.

Além de abrilhantar o município de Belford Roxo, o treino serviu para ajustes finais para o ensaio técnico no solo sagrado da Marquês de Sapucaí, agendado para o dia 25 de janeiro, sendo a primeira escola a adentrar a avenida.

Integrante da escola há 22 anos, Washington Paz, iniciou na agremiação no início dos anos dois mil, ainda como diretor. O espírito de liderança e o trabalho realizado com afinco foram trampolins para o profissional ascender ao cargo de mestre, realizado ininterruptamente até o ano de 2020.

Oriundo de escolas mirins, o mestre aposta na força da criançada para dar prosseguimento aos ensinamentos e não deixar o samba morrer.

"A minha bateria é muito familiar. Às vezes os pais chegam para participar, os filhos vão se envolvendo, integram o projeto social ‘À Procura da Cadência Perfeita’ e quando menos esperam, já estão inseridos na bateria. Ver a molecada se dedicando e dando os primeiros passos me emociona. Pega esse spoiler: Esse ano a minha bateria trará dez crianças, na faixa etária de 13 a 16 anos, sendo três deles responsáveis pelo o repique de bossa. Inclusive esse ano a minha filha desfilará pela primeira vez comigo, tocando caixa", afirmou.

Em 2024 ele retornou à agremiação para dar continuidade ao legado, episódio muito comemorado pela instituição e amigos do carnaval, onde está até hoje.

"Teremos 280 ritmistas na sustentação do ritmo, sendo 70% com integrantes da escola, o que facilita o processo. Agora é hora de ajustar os detalhes, intensificar o trabalho para chegar impecável na avenida “, completou.

A Inocentes de Belford Roxo será a segunda a desfilar na sexta de Carnaval, 13 de fevereiro, levando para à Sapucaí o enredo "O sonho de um tal pagode russo nos frevos do meu Pernambuco", assinado pelo carnavalesco Edson Pereira.