O anúncio foi feito pelo prefeito Márcio Canella, ao lado da vice-prefeita Mariana Malta e do secretário Chefe de Gabinete, Marcelo Canella - Divulgação

Publicado 10/01/2026 10:10

Belford Roxo - O bairro de Vila Claudia, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, terá atenção especial da Prefeitura. O local receberá uma grande obra com pavimentação, drenagem e iluminação de led nas vias do bairro, além de campo de grama sintética, parquinho para crianças e academia.

O anúncio foi feito pelo prefeito Márcio Canella, ao lado da vice-prefeita Mariana Malta e do secretário Chefe de Gabinete, Marcelo Canella, detalhando os benefícios para os moradores da região.

“Eu quero agradecer ao presidente do União Brasil, Antonio Rueda, que mandou para o município uma emenda de 15 milhões de reais para fazermos a Vila Cláudia que ficou abandonada durante muitos anos. Então, a partir deste mês, vamos fazer uma grande obra na Vila Cláudia, com pavimentação e drenagem para dar mais dignidade, mobilidade e qualidade de vida ao povo da Vila Cláudia”, disse.

O prefeito também mandou efetuar um levantamento das ruas do bairro para ser feita a drenagem e pavimentação com asfalto ou concretagem.