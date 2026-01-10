O anúncio foi feito pelo prefeito Márcio Canella, ao lado da vice-prefeita Mariana Malta e do secretário Chefe de Gabinete, Marcelo CanellaDivulgação
Bairro Vila Cláudia receberá em janeiro grande obra de pavimentação, drenagem e iluminação de led
O prefeito Márcio Canella, a vice Mariana Malta e o secretário chefe de Gabinete Marcelo Canella visitaram a região
Bairro Vila Cláudia receberá em janeiro grande obra de pavimentação, drenagem e iluminação de led
O prefeito Márcio Canella, a vice Mariana Malta e o secretário chefe de Gabinete Marcelo Canella visitaram a região
Efetivação dos alunos contemplados na lista da pré-matrícula da rede municipal de ensino de Belford Roxo termina na sexta-feira
A secretária de Educação, Sheila Gama, destacou que a rede municipal tem cerca de 47 mil alunos
Belford Roxo oferece serviço de ortodontia gratuita na rede municipal
A meta é atender aproximadamente 3.200 pacientes por mês em tratamento ortodôntico
Belford Roxo abre inscrições para programa ‘Merenda nas Férias’ que fornecerá refeição para os estudantes na rede municipal em janeiro
Ação será realizada no período de 8 a 30 de janeiro
Belford roxo abrirá inscrições para 288 apartamentos do Programa Minha Casa, Minha Vida
Durante a reunião ficou definido que as inscrições começarão agora em janeiro
Prefeito Márcio Canella e governador Cláudio Castro assinam a ordem de início da obra de duplicação do viaduto que liga Belford Roxo a Mesquita
A duplicação do viaduto irá desafogar o trânsito entre Mesquita e Belford Roxo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.