O período para efetivação das matrículas dos alunos contempladas na lista oficial da pré-matrícula 2026 termina na próxima sexta-feiraDivulgação

Publicado 06/01/2026 19:32

Belford Roxo - O período para efetivação das matrículas dos alunos contempladas na lista oficial da pré-matrícula 2026 para Educação Infantil, Jovens e Adultos e Educação Especial da rede municipal de ensino de Belford Roxo, termina na próxima sexta-feira (09/01), assim como a efetivação de alunos transferidos dentro da própria rede municipal. O início das aulas está previsto para o dia 9 de fevereiro.

A efetivação das matrículas começou no dia 22 de dezembro, com o responsável dos estudantes comparecendo a unidade escolar, portando todos os documentos necessários para efetuar a matrícula do aluno para o ano letivo de 2026.

A divulgação da listagem oficial dos contemplados para a Educação Infantil, Jovens e Adultos e Especial aconteceu no dia 19 de dezembro, com a lista disponível nas unidades escolares e no mesmo site onde foi realizada a pré-matrícula:

Educação Infantil e Especial: https://educatec.tecnoservrj.com.br/pre-registration

Jovens e Adultos: https://educatec.tecnoservrj.com.br/pre-registration-eja/login

“Seguimos trabalhando por uma educação cada vez mais organizada, acessível e acolhedora para nossos mais de 47 mil alunos, contando sempre com o apoio do prefeito Márcio Canella, da vice-prefeita Mariana Malta e do secretário Chefe de Gabinete Marcelo Canella”, destaca a secretária de Educação, Sheila Boechat.

As matrículas por transferências externas, por mudanças entre redes de ensino, serão efetivadas diretamente nas Unidades Escolares pretendidas, considerando a disponibilidade de vagas e o Calendário de Matrícula 2026, a partir de 19 de janeiro.

A partir de 19 de janeiro também estarão abertas matrículas novas na rede municipal (Novos Estudantes). Efetivação de matrículas de novos estudantes, diretamente na unidade escolar pretendida, mediante oferta de vagas disponíveis.

Calendário efetivação da pré-matrícula, transferência externas e novas matrículas - Ano Letivo 2026 (Belford Roxo)

22/12/2025 a 09/01 - Efetivação da Matrícula dos alunos contemplados na Educação Infantil, Jovens e Adultos e Especial na lista oficial da Pré-Matrícula;

O responsável do estudante deverá comparecer à unidade escolar com toda documentação necessária para a realização da matrícula;

22/12/2025 a 09/01 - Migração / Transferência Interna - Efetivação de matrículas de alunos transferidos dentro da própria rede municipal de ensino;

14/01 a 16/01 - Divulgação da reclassificação e efetivação da matrícula para as vagas remanescentes da Educação Infantil

A partir de 19/01/2026 a efetivação de matrículas de novos estudantes será feita, diretamente na unidade escolar pretendida, mediante oferta de vagas disponíveis. O responsável do estudante deverá comparecer à unidade portando todos os documentos necessários para a realização da matrícula.

Documentos necessários para a matrícula

a) Cópia da Certidão de Nascimento e/ou Certidão de Casamento e RG e CPF do estudante.

b) Histórico Escolar ou Declaração de Escolaridade no qual deverá constar a etapa ou ano de

Escolaridade em que o aluno deverá cursar Ensino Fundamental, Educação para Jovens e Adultos e Educação Especial.

c) Cópia do Comprovante de Residência atualizado.

d) Cópia do RG e CPF do responsável.

e) Telefone de contato.

f) 03 (três) Fotos 3x4 recentes.

g) Cópia do comprovante do tipo Grupo Sanguíneo.

h) Cópia do Laudo Médico e /ou outros documentos comprobatórios para alunos com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades ou Superdotação.

i) Cópia da Carteira de Vacinação (Educação Infantil e Anos Iniciais).

j) Cópia do Cartão do SUS.

k) Atestado médico para Prática de Educação Física (quando necessário).

l) Comprovação da regularidade com o Serviço Militar (aluno do sexo masculino maior de 18 anos).

m) Cópia da Folha Resumo Cadastro Único com informações relativas ao Cadastro da Família, quando for o caso.