O policiamento em Belford é constante também nas principais vias do município - Divulgação

O policiamento em Belford é constante também nas principais vias do município Divulgação

Publicado 10/01/2026 10:18

Belford Roxo - O 39º Batalhão de Polícia Militar, em Belford Roxo, conquistou o 1º lugar no Sistema Integrado de Metas (SIM) em todo o Estado do Rio de Janeiro, liderando o ranking ao longo de todo o segundo semestre de 2025.

Os resultados refletem uma expressiva redução dos índices criminais no município, fruto de um trabalho técnico, estratégico e comprometido, tendo a Prefeitura de Belford Roxo, como um aliado importante atuando ao lado dos policiais militares da unidade no bairro São Bernardo, com instalação de bases operacionais do Programa Estadual de Integração (Proeis), cabines, apoio da guarda municipal e ações da Secretaria Municipal de Segurança Pública e demais secretarias.

“Quando a Prefeitura trabalha ao lado das Forças de Segurança, o maior beneficiado é o povo. Continuarei trabalhando muito para dar mais qualidade de vida e segurança à população”, destacou o prefeito Márcio Canella ao felicitar o 39º BPM pelos expressivos números na redução da criminalidade em solo belforroxense.

39º BPM – 1º lugar do Sistema Integrado de Netas 2025 - (comparação ao segundo semestre de 2024)

- 40% de redução na letalidade violenta;

- 51% de redução no roubo de veículos;

- 53% de redução no roubo de rua;

- 77% de redução no roubo de carga.



A unidade é comandada pelo tenente-coronel Marcus Bomfim de Lima, que destacou os números positivos obtidos pela unidade no período.

“Dados que comprovam a eficiência do planejamento, da gestão operacional e da atuação firme e diária dos nossos policiais militares, sempre com foco na proteção da vida, no combate ao crime e na segurança da população. Essa conquista é resultado direto do empenho, da disciplina e do profissionalismo da tropa”, afirmou.