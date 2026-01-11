A construção das novas bases operacionais da Polícia Militar no Gogó da Ema estão em ritmo acelerado - Divulgação

Publicado 11/01/2026 16:00

Belford Roxo - A construção das novas bases operacionais da Polícia Militar no Gogó da Ema está em ritmo acelerado, tanto na parte alta como na baixa, para serem inauguradas o mais rápido possível, levando mais segurança para os moradores da região do Bom Pastor e conforto e qualidade para os policiais militares que atuarão nas duas unidades.

Nesta semana, o prefeito Márcio Canella realizou uma fiscalização, ao lado do secretário Chefe de Gabinete, Marcelo Canella, do vereador Anjinho e do secretário de Transporte, Luiz Brito



“Estamos trabalhando de domingo a domingo pra inaugurar e trazer paz para os moradores de toda essa região. Muito em breve vamos terminar essa construção”, disse o prefeito.

Canella destacou ainda que melhorará a área de lazer e educação da região, com as reformas do campo de futebol próximo a base operacional da PM e também do Ciep Municipalizado Grande Othello 315, no Bom Pastor.

“Vamos investir também em lazer para a população, pegando firme para terminar esse campo e também reformar o Ciep. Estamos trabalhando nos quatro cantos da cidade para melhorar a vida das pessoas”, finalizou o prefeito.