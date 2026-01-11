Além de uma grande praça, a área ganhará em breve pista de caminhada, academia e parquinho para as crianças, - Divulgaçao

Publicado 11/01/2026 14:00

Belford Roxo - As obras da nova praça nas Três Pontes, no limite com o município de São João de Meriti, estão em ritmo acelerado. Além de uma grande praça, a área ganhará em breve pista de caminhada, academia e parquinho para as crianças, além de outras melhorias.

Equipes da Prefeitura de Belford Roxo têm intensificado os trabalhos para em breve entregar o novo espaço aos moradores da região. O antigo valão que trazia mau cheiro e acumulava lixos, já foi canalizado, recebeu galerias e foi aterrado para receber a futura praça.

O prefeito Márcio Canella tem dado atenção especial à região, com visitas e acompanhamento frequente da obra. A Três Pontes está passando por um processo de urbanização, modernização e segurança. Um pórtico eletrônico com câmeras de segurança 24h foi instalado no limite com a cidade meritiense, garantindo mais segurança aos moradores no acesso à Belford Roxo.

“Seguimos avançando com as obras em Belford Roxo. Antes isso aqui era uma buraqueira, com um valão horrível. Já colocamos galerias e aterramos. Esse local vai ganhar uma grande praça e área de lazer. Vai ficar um espetáculo para melhorar e dar uma qualidade de vida melhor para os moradores dessa região. Canalizaremos também o outro lado do canal. Nós estamos trabalhando em todos os cantos da cidade”, destacou Canella.