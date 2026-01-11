Além de uma grande praça, a área ganhará em breve pista de caminhada, academia e parquinho para as crianças,Divulgaçao
Obras da futura praça nas Três Pontes está em ritmo acelerado e ganhará grande área de lazer para os moradores do Jardim Redentor
Equipes da Prefeitura de Belford Roxo têm intensificado os trabalhos para em breve entregar o novo espaço
Obras da futura praça nas Três Pontes está em ritmo acelerado e ganhará grande área de lazer para os moradores do Jardim Redentor
Equipes da Prefeitura de Belford Roxo têm intensificado os trabalhos para em breve entregar o novo espaço
Prefeito Canella anuncia força-tarefa para agilizar conclusão das obras da futura ponte que ligará a Rua Impala ao Jardim Brasil
Obra é fruto de parceria entre Prefeitura de Belford Roxo e governo do estado do Rio de Janeiro
Bateria Cadência da Baixada realizou primeiro ensaio de rua
Treino serviu para ajustes finais para o ensaio técnico na Marquês de Sapucaí
Batalhão de Polícia Militar de Belford Roxo conquista o 1º lugar no Sistema Integrado de Metas do Estado
Os resultados refletem uma expressiva redução dos índices criminais no município
Bairro Vila Cláudia receberá em janeiro grande obra de pavimentação, drenagem e iluminação de led
O prefeito Márcio Canella, a vice Mariana Malta e o secretário chefe de Gabinete Marcelo Canella visitaram a região
Efetivação dos alunos contemplados na lista da pré-matrícula da rede municipal de ensino de Belford Roxo termina na sexta-feira
A secretária de Educação, Sheila Gama, destacou que a rede municipal tem cerca de 47 mil alunos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.