Com a prorrogação do REFIS, aumentou o número de contribuintes para fazer o parcelamentoDivulgação

Publicado 12/01/2026 09:00

Mesquita - A Prefeitura de Belford Roxo prorrogou até o dia 26 de junho deste ano o REFIS 2025((Programa de Recuperação Fiscal), que visa facilitar a vida dos contribuintes que estão com dívidas com Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), entre outras taxas. O benefício compreende a concessão de anistia com a retirada de multas e juros incidentes sobre diversos impostos para dívidas geradas até 2024. O parcelamento pode ser em até 36 vezes.



A novidade deste ano é que a guia para pagamento à vista ou parcelado (de acordo com a lei) pode ser gerada online pelo próprio contribuinte, que terá mais comodidade para emitir o documento. De acordo com o secretário municipal de Fazenda, Luciano Lima, os descontos podem chegar a até 100% do total de juros e multas.



“A prorrogação visa dar mais comodidade aos contribuintes que não conseguiram quitar os débitos. A missão da Prefeitura é facilitar par que a pessoa consiga resolver a pendência”, disse.



O REFIS 2025 pode ser utilizado para quem deve Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS); taxas decorrentes do exercício do poder de polícia e da prestação de serviços públicos; autos de infração lavrados em razão de descumprimento da legislação municipal, exceto aqueles relativos a infrações de trânsito.



Os benefícios do REFIS serão aplicados a quem tem débitos com a Prefeitura até 31 de dezembro de 2024, que estejam ou não inscritos em dívida ativa, ajuizados, protestados, em fase de recurso administrativo, com exigibilidade suspensa ou não, objeto de parcelamento rescindido ou não quitado, ou com embargos à execução.



A adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal – REFIS/2025 será formalizada mediante assinatura do Termo de Confissão de Dívida e Pedido de Parcelamento, fornecido pela Procuradoria Geral do Município, a ser subscrito pelo contribuinte ou seu representante legal, com apresentação da documentação comprobatória e se concretizará com o pagamento à vista ou da primeira cota do parcelamento.

