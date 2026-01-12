Os profissionais aplicaram novas camadas de asfalto com maquinários e caminhões para restaurar e melhorar a condição da via - Divulgação

Publicado 12/01/2026 17:00

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Ação Comunitária, em parceria com o Governo do Estado, realizou na última semana, obras de colocação de novo asfalto na Avenida Tenente Armindo Leal Gonçalves, uma das principais vias do bairro Sargento Roncalli.

Os profissionais aplicaram novas camadas de asfalto com maquinários e caminhões para restaurar e melhorar a condição da via, por onde trafegam linhas de ônibus e conta com grande circulação de moradores, com vários condomínios e grande área de lazer.

As ações contaram com o acompanhamento do secretário municipal de Ação Comunitária de Belford Roxo, Dudu Canella.

“Asfalto novo chegando para dar mais qualidade de vida para todas as famílias da nossa cidade. Estamos melhorando a mobilidade urbana e dando mais segurança aos motoristas e pedestres com a colocação do novo asfalto”, destacou o secretário.