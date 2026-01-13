Iniciativa do prefeito Márcio Canella contempla a cidade com 16 pórticos eletrônicos nas entradas e saídas do município - Divulgação

Iniciativa do prefeito Márcio Canella contempla a cidade com 16 pórticos eletrônicos nas entradas e saídas do municípioDivulgação

Publicado 13/01/2026 10:00

Belford Roxo - O bairro Andrade Araújo foi mais uma localidade de Belford Roxo a ganhar um novo pórtico eletrônico, no limite com o município de Nova Iguaçu, na altura da Rua Castro Alves, após a linha férrea.

A iniciativa do prefeito Márcio Canella contempla a cidade com 16 pórticos eletrônicos nas entradas e saídas do município que fazem limite com outras cidades com câmeras de segurança com monitoramento 24h.

“Esse pórtico eletrônico ficou um espetáculo no limite com o Nova Iguaçu. Ficou bacana e vai melhorar a segurança dessa região”, disse o prefeito Márcio Canella.

Algumas regiões que limitam Belford Roxo com outros municípios, já receberam os novos pórticos eletrônicos, como, Três Pontes (Jardim Redentor/limite com São João de Meriti), Estrada de Miguel Couto (Shangrilá/limite com Nova Iguaçu), entre outros. No bairro da Prata, também no limite com o solo iguaçuano, a nova estrutura do pórtico já foi instalada, estando em reta final de acabamento.