A Estrada Aníbal da Motta, no bairro Parque São José, está recebendo serviços de fresagem em toda sua extensão para ganhar novo asfalto - Divulgação

Publicado 14/01/2026 10:00

Belford Roxo - A Estrada Aníbal da Motta, uma das principais vias do bairro Parque São José, está recebendo nesta semana serviços de fresagem em toda sua extensão para na sequência ganhar um novo asfalto. O secretário Chefe de Gabinete, Marcelo Canella, está acompanhando de perto os serviços de raspagem e remoção do pavimento antigo.

“Estamos fresando toda Estrada Aníbal da Motta, que já já, estará recebendo um asfalto novo para dar mais mobilidade, conforto e segurança para todos os moradores do Parque São José”, destacou o secretário Marcelo Canella, ao lado do secretário de Ação Comunitária Dudu Canella e o vereador Anjinho.

A fresagem, que é o processo de remoção de camadas de asfalto desgastadas e danificadas, está sendo retirado com fresadora, uma máquina com lâminas rotativas. Essa técnica é utilizada para preparar o pavimento para colocação do novo asfalto.

O novo asfalto beneficiará os moradores do Parque São José contribuindo para melhorar a mobilidade da via tanto para os moradores como para o tráfego de carros e ônibus que circulam na Estrada Aníbal da Motta, garantindo mais durabilidade e segurança do pavimento.