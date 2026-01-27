A convocação contemplou 800 candidatos, sendo 500 para Professor II e Professor I - Divulgação

Publicado 27/01/2026 21:52

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo iniciou a conferência da documentação e de exames médicos dos candidatos aprovados (e convocados nesta primeira chamada) para o preenchimento de 1.723 vagas para os cargos de professor e auxiliar administrativo da Secretaria Municipal.



A ação, com outro grupo de aprovados, continua nesta quarta-feira (28/01), no CIEP Constantino Reis, em São Bernardo. A convocação contemplou 800 candidatos, sendo 500 para Professor II (educação infantil aos anos iniciais do ensino Fundamental) e Professor I (6º ao 9º ano com matérias específicas). Há mais de 12 anos a Prefeitura não realizava um concurso público.



A secretária de Educação, Sheila Boechat, deu boas-vindas aos candidatos e destacou que há quase 13 anos o município não fazia concurso público.

“É um dia histórico para a cidade receber os futuros professores da nossa rede de ensino. Aqui eles encontrarão carinho, humanização, cuidado e acolhimento. Fico honrada em participar de um governo que valoriza a educação e o servidor público. Gostaria de agradecer também o apoio das Secretarias de Saúde e de Administração. Procuramos também oferecer boas estrutura aos candidatos”, disse Sheila.



Aprovada para o cargo de Professor II (educação infantil e anos iniciais), Suelen Barbosa Moreira, 43 anos, estava empolgada com a possibilidade de assumir a vaga em Belford Roxo. Ela declarou que tem acompanhado o trabalho do prefeito Márcio Canella na administração do município.



“O cargo me dará uma estabilidade, o que é essencial. Estou com muita fé nesta nova fase da minha vida”, destacou Suelen, que é formada em pedagogia há três anos, mora em Madureira, e é mãe de três filhos.