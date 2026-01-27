A convocação contemplou 800 candidatos, sendo 500 para Professor II e Professor IDivulgação
A ação, com outro grupo de aprovados, continua nesta quarta-feira (28/01), no CIEP Constantino Reis, em São Bernardo. A convocação contemplou 800 candidatos, sendo 500 para Professor II (educação infantil aos anos iniciais do ensino Fundamental) e Professor I (6º ao 9º ano com matérias específicas). Há mais de 12 anos a Prefeitura não realizava um concurso público.
A secretária de Educação, Sheila Boechat, deu boas-vindas aos candidatos e destacou que há quase 13 anos o município não fazia concurso público.
Aprovada para o cargo de Professor II (educação infantil e anos iniciais), Suelen Barbosa Moreira, 43 anos, estava empolgada com a possibilidade de assumir a vaga em Belford Roxo. Ela declarou que tem acompanhado o trabalho do prefeito Márcio Canella na administração do município.
“O cargo me dará uma estabilidade, o que é essencial. Estou com muita fé nesta nova fase da minha vida”, destacou Suelen, que é formada em pedagogia há três anos, mora em Madureira, e é mãe de três filhos.
