O encontro foi destacado a importância de fortalecer a eficácia dos serviços socioassistenciaisDivulgação

Publicado 26/01/2026 17:03

Belford Roxo - Coordenadores dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) e de Abrigos de Belford Roxo participaram, na última semana, de um evento de Capacitação, no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc).

O encontro denominado Educação Permanente no SUAS, Formação Contínua para Fortalecer o Trabalho e Garantir Direitos foi destacado a importância de fortalecer a eficácia dos serviços socioassistenciais, atendimento às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, entre outras coisas regidas pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

“A capacitação dos funcionários é constante na Semasc. É compartilhando novos conhecimentos que garantimos uma assistência social de direitos”, disse o secretário municipal de Assistência Social e Cidadania, Diogo Bastos.

A dinâmica da capacitação foi uma ação articulada entre a Proteção Social Especial e a Proteção Básica. A Psicossocial Maria Célia Vasconcelos (superintendente da proteção Social Especial) e a Assistente Social Elenita Baranauskas (superintendente da Proteção Básica) palestraram e interagiram com os participantes.

A definição de Educação Permanente no Suas foi destacada pelas profissionais e impressa no panfleto informativo distribuído no encontro. Connsiste em uma política pública que busca a formação continuada, crítica e participativa dos trabalhadores, gestores e conselheiros da Assistência Social. Ou seja: uma estratégia de qualificação para aperfeiçoar os serviços ofertados aos usuários.