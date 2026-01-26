Avenida Retiro da Imprensa, em Belford Roxo, está sendo fresada para ganhar novo asfalto - Divulgação

Avenida Retiro da Imprensa, em Belford Roxo, está sendo fresada para ganhar novo asfaltoDivulgação

Publicado 26/01/2026 15:54

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo iniciou as intervenções de troca de asfalto na Avenida Retiro da Imprensa, na altura do local conhecido como “Beco da Cedae” e se prolongaram inicialmente até a ponte do bairro Farrula. Inicialmente é feita a fresagem (retirada do asfalto antigo) para colocar nova pavimentação.

O prefeito Márcio Canella destacou que a Prefeitura está com frentes de obras em diversos bairros, melhorando a qualidade de vida da população. O chefe do Executivo enalteceu o apoio do Governo do Estado, que, em parceria com a Prefeitura, está executando diversas obras no município.

“Quero agradecer ao governador Cláudio castro, que sempre ajudou e continua ajudando Belford Roxo. Mesmo com a dívida de mais de um bilhão de reais que herdei do governo anterior, estamos com obras em todos os cantos da cidade”, argumentou Canella.

Enquanto observava os trabalhadores fresando a pista, uma moradora que se identificou como Edileusa, elogiou o trabalho do prefeito Márcio Canella.

“Estou há três anos em Belford Roxo e percebo que muita coisa melhorou, principalmente a segurança. Só queria pedir um semáforo aqui (perto dos Correios), pois muitos motoristas passam em alta velocidade e aqui perto tem escolas. No restante, a cidade está ótima”, disse.