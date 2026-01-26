Projeto tem como principal objetivo integrar todos os centros de monitoramento do Estado do Rio de Janeiro, fortalecendo as ações de segurança públicaDivulgação
Belford Roxo será um dos primeiros beneficiados com Programa Sentinela, do governo do estado
Prefeitura de Belford Roxo recebe duas MOBSUAS para facilitar acesso aos serviços socioassistenciais
Equipamento vai facilitar o deslocamento das pessoas que moram afastadas das unidades de atendimento, como CRAS e CREAS
Programa Viva Bem conta com seis mil inscritos para atividades esportivas
Iniciativa tem como um dos objetivos promover bem-estar e qualidade de vida para a população
Estrada Aníbal da Motta recebe serviços de fresagem e ganhará novo asfalto no Parque São José
O novo asfalto beneficiará os moradores do Parque São José contribuindo para melhorar a mobilidade da via
Bairro Andrade Araújo ganha novo pórtico eletrônico com câmeras de segurança
A iniciativa contempla a cidade com 16 pórticos eletrônicos nas entradas e saídas do município
Prefeito Márcio Canella se reúne com operadoras de internet para regularizar serviço em Belford Roxo
Foi oferecido suporte para que elas possam atuar e realizar serviços e consertos em áreas consideradas 'de risco'
