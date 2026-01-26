Projeto tem como principal objetivo integrar todos os centros de monitoramento do Estado do Rio de Janeiro, fortalecendo as ações de segurança pública - Divulgação

Projeto tem como principal objetivo integrar todos os centros de monitoramento do Estado do Rio de Janeiro, fortalecendo as ações de segurança públicaDivulgação

Publicado 26/01/2026 13:58

Belford Roxo - O município de Belford Roxo será um dos primeiros beneficiados do Programa Sentinela de Monitoramento. O Governo do Estado do Rio de Janeiro lançou uma licitação para a instalação de mais de 200 mil câmeras de segurança em todo o estado, reforçando e fortalecendo a segurança pública, criando também uma maior integração no combate ao crime.

O lançamento oficial do programa, realizado na sede do Governo do Estado, na Zona Sul, contou com as presenças do governador Cláudio Castro, do secretário de Estado de Polícia Militar e Polícia Civil, Coronel PM Menezes e Felipe Curi, prefeitos, autoridades e representantes da Segurança Pública do Rio de Janeiro.

O Programa Sentinela tem como principal objetivo integrar todos os centros de monitoramento do Estado do Rio de Janeiro, fortalecendo as ações de segurança pública e ampliando a aplicação da tecnologia também em áreas como meio ambiente e urbanismo. A licitação para a implantação do sistema está prevista para iniciar em 23 de fevereiro. O investimento estimado é de aproximadamente R$ 2 bilhões.

O projeto utilizará câmeras de alta resolução com tecnologias de reconhecimento facial, leitura automatizada de placas de veículos e análise inteligente de imagens.

“Quando a Prefeitura trabalha ao lado das Forças de Segurança, o maior beneficiado é o povo. Continuarei trabalhando muito para dar mais qualidade de vida e segurança à população”, destacou o prefeito Márcio Canella.

Desde o início da gestão do prefeito Márcio Canella, em janeiro de 2025, o município tem sido o de maior destaque na área de Segurança Pública do Estado, com a implementação de diversos programas que reduziram os índices de criminalidade no município. Belford Roxo conquistou o 1º lugar no Sistema Integrado de Metas (SIM) em todo o Estado do Rio de Janeiro, liderando o ranking ao longo de todo o segundo semestre de 2025 na redução dos índices criminais.