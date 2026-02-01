O evento contou com exames dermatológicos, orientações sobre sinais e sintomas da Hanseníase - Divulgação

O evento contou com exames dermatológicos, orientações sobre sinais e sintomas da HanseníaseDivulgação

Publicado 01/02/2026 18:42

Belford Roxo - A Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica, realizou nesta semana, Ação de Combate e Controle à Hanseníase, na Praça Eliaquim Batista, no Centro. A iniciativa é alusiva ao Dia Mundial de Combate e Prevenção à Hanseníase, celebrado no dia 25 de janeiro.

O evento contou com exames dermatológicos, orientações sobre sinais e sintomas da Hanseníase, consultas e encaminhamentos e distribuição de material informativo sobre a doença.

“A ação teve como objetivo sensibilizar os belforroxenses para a eliminação da hanseníase como problema de saúde pública, fortalecer o diagnóstico precoce e combater o estigma e a discriminação. A importância da prevenção e do tratamento adequado da doença”, destacou a coordenadora do Programa Municipal de Controle de Hanseníase, a médica Marinéa de Souza Moreira.

A coordenadora explicou ainda que a hanseníase é uma doença infectocontagiosa e tem cura com tratamento. “O tratamento, feito pelo SUS, dura entre seis meses e um ano”, afirmou.

Teste de sensibilidade

Os participantes que passavam pela ação com alguma suspeição da doença realizavam consultas e o teste de sensibilidade para hanseníase, fundamental para o diagnóstico, avalia a perda de sensibilidade térmica, dolorosa e tátil em manchas na pele, utilizando a sequência TEDOTA (Térmica-Dolorosa-Tátil). Com o paciente de olhos fechados, comparam-se áreas suspeitas com a pele normal usando algodão, objetos pontiagudos ou tubos com água.

“Graças a Deus, está tudo bem. Tinha essa dúvida grande por conta de inchaços nos pés, mas fui bem avaliado e fiquei mais tranquilo, após o teste de sensibilidade”, ressaltou o catador José Carlos Rodrigues, de 62 anos, morador do bairro Heliópolis, que ainda elogiou a qualidade do atendimento da médica Marinéa de Souza.

Locais de atendimento

A rede municipal de Saúde conta com locais estão aptos para o tratamento da hanseníase: Policlínica Neuza Brizola; Policlínica Heliópolis; Estratégia de Saúde da Família Zé do Trenzinho; Unidade de Saúde da Família Edir Gandra; Estratégia de Saúde da Família Parque Esperança; e Centro de Atendimento e Controle Epidemiológico (Cace Santa Maria).

“Parabéns pela iniciativa da Prefeitura de Belford Roxo. Fui muito bem assistido”, concluiu o aposentado Jair dos Santos, de 68 anos, do Parque São José