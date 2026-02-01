O evento contou com exames dermatológicos, orientações sobre sinais e sintomas da HanseníaseDivulgação
Secretaria de Saúde realiza Ação de Combate e Controle à Hanseníase na Praça Eliaquim Batista
O evento contou com exames dermatológicos, orientações sobre sinais e sintomas da doença
Secretaria de Saúde realiza Ação de Combate e Controle à Hanseníase na Praça Eliaquim Batista
O evento contou com exames dermatológicos, orientações sobre sinais e sintomas da doença
Belford Roxo inaugura terceira linha do Tarifa Zero que ligará o Cantão de Heliópolis ao Centro
Linha liga o Cantão (Heliópolis) à Avenida Carvalhaes (próximo ao Atacadão), na altura do bairro Guaraciaba
Prefeitura de Belford Roxo inaugura mais uma linha de ônibus com tarifa zero
Nova linha liga o bairro Cantão (Heliópolis) à Avenida Carvalhaes (próximo ao Atacadão), na altura do bairro Guaraciaba
Prefeito Canella e governador Cláudio Castro acompanham obras de Canalização do Maxambomba
Região no entorno ganhará área de lazer, pista de caminhada, academia para terceira idade e espaço para as crianças e um mercado produtor
Inocentes de Belford Roxo aposta em homenagem a Pernambuco para brigar pelo título da Série Ouro
Escola da Baixada Fluminense vai levar para a Avenida uma réplica do Galo da Madrugada
Belford Roxo faz balanço positivo do primeiro do ‘Linha Direta com Canella’
Projeto foi implementado há um ano, no início do governo de Marcio Canella
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.