Nova linha liga o Cantão (Heliópolis) à Avenida Carvalhaes (próximo ao Atacadão), na altura do bairro GuaraciabaDivulgação

Publicado 30/01/2026 15:45

Belford Roxo - Os moradores do Cantão, no bairro Heliópolis, foram contemplados com a nova linha de ônibus do Programa Tarifa Zero. O prefeito Márcio Canella inaugurou a terceira linha de transporte gratuito da Prefeitura de Belford Roxo, que ligará o Cantão (Heliópolis) à Avenida Carvalhaes (próximo ao Atacadão), na altura do bairro Guaraciaba, região central do município. A linha funcionará diariamente entre os horários 4h30 às 22h.

A estimativa da nova linha é transportar gratuitamente 115 mil passageiros por mês com cinco modernos ônibus com ar-condicionado. A Prefeitura já tem em funcionamento duas linhas: Jardim Gláucia x Centro e Shangrilá x Nova Aurora. Desde julho do ano passado, as duas linhas juntas transportaram mais de um milhão de passageiros



A inauguração contou com as presenças da vice-prefeita Mariana Malta, do secretário Chefe de Gabinete, Marcelo Canella, do presidente da Câmara Municipal, Markinho Gandra e demais vereadores, além de secretários municipais e grande participação de público.

“O Tarifa Zero é uma demanda antiga dos moradores do Cantão que precisavam andar para pegar uma condução. O nosso governo trabalha com responsabilidade. Aqui em Belford Roxo, os recursos públicos são bem administrados e volta todo para a população com serviços de qualidade. Os recursos públicos da cidade, o IPTU, o ISS, estão voltando para a população”, disse Canella.

A aposentada Vera Lúcia de Almeida, de 68 anos, moradora da Rua Piraí, no Cantão, ficou eufórica ao saber que o bairro ganhou uma linha do tarifa Zero.

“Além da economia nas passagens, nos beneficia muito porque tínhamos que andar até a Praça de Heliópolis, além de nos facilitar para resolver problemas e ter acesso a mais opções de mercado no Centro”, ressaltou a aposentada.