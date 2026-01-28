Prefeitura de Belford Roxo inaugurou mais uma linha de ônibus de Tarifa Zero - Divulgação

Prefeitura de Belford Roxo inaugurou mais uma linha de ônibus de Tarifa ZeroDivulgação

Publicado 28/01/2026 15:57

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou, nesta quarta-feira (28), a linha de ônibus do Programa Tarifa Zero, ligando o bairro Cantão (Heliópolis) à Avenida Carvalhaes (próximo ao Atacadão), na altura do bairro Guaraciaba, região central do município.

A estimativa é transportar gratuitamente 115 mil passageiros por mês com cinco ônibus fazendo o itinerário das 5h às 22h. A Prefeitura já tem em funcionamento duas linhas: Jardim Gláucia x Centro e Shangrilá x Nova Aurora. Desde julho do ano passado, as duas linhas juntas transportaram mais de um milhão de passageiros.

Veja o trajeto da nova linha Cantão x Centro:

Ida: Esquina da Rua Tendi com a Avenida José Henrique de Melo Lima. Percurso: segue pela Avenida José Henrique de Melo Lima, passando pela Praça Caio Viana Martins (Praça de Heliópolis); Contorna a Praça de Heliópolis, seguindo pela Rua Geraldo Macedo e Avenida Heliópolis, no sentido Andrade Araújo; prossegue pela Rua Castro Alves, até a divisa ferroviária (linha do trem); segue pela Avenida Nunes Sampaio, margeando a linha férrea; continua pela Avenida dos Confrades e Estrada Doutor Plínio Casado, no sentido Centro de Belford Roxo; segue pela Avenida Benjamin Pinto Dias e, posteriormente, pela Avenida Jorge Júlio da Costa dos Santos.

Volta: Posto Ipiranga – Estrela dos Pagos, na entrada de Belford Roxo / Via Dutra Itinerário de volta ao ponto de origem: Posto Ipiranga – Estrela dos Pagos, na entrada de Belford Roxo / Via Dutra Percurso: Segue pela Avenida Jorge Júlio da Costa dos Santos; Continua pela Avenida Benjamin Pinto Dias; Prossegue pelas Ruas Valério Rocha e José Haddad, passando pelo Centro de Belford Roxo e pela Estação Ferroviária de Belford Roxo; Segue pela Avenida Joaquim da Costa Lima e Avenida Retiro da Imprensa, até o bairro Farrula; Prossegue pela Rua Itaboraí. Ponto de Destino: Esquina da Avenida José Henrique de Melo Lima com a Rua Tendi.