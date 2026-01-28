Prefeitura de Belford Roxo inaugurou mais uma linha de ônibus de Tarifa ZeroDivulgação
Prefeitura de Belford Roxo inaugura mais uma linha de ônibus com tarifa zero
Nova linha liga o bairro Cantão (Heliópolis) à Avenida Carvalhaes (próximo ao Atacadão), na altura do bairro Guaraciaba
Prefeito Canella e governador Cláudio Castro acompanham obras de Canalização do Maxambomba
Região no entorno ganhará área de lazer, pista de caminhada, academia para terceira idade e espaço para as crianças e um mercado produtor
Inocentes de Belford Roxo aposta em homenagem a Pernambuco para brigar pelo título da Série Ouro
Escola da Baixada Fluminense vai levar para a Avenida uma réplica do Galo da Madrugada
Belford Roxo faz balanço positivo do primeiro do ‘Linha Direta com Canella’
Projeto foi implementado há um ano, no início do governo de Marcio Canella
Candidatos aprovado em concurso de Belford Roxo começam a entregar a documentação e exames médicos
A convocação contemplou 800 candidatos, sendo 500 para Professor II e Professor I
Assistência Social de Belford Roxo capacita coordenadores
O encontro foi destacado a importância de fortalecer a eficácia dos serviços socioassistenciais
