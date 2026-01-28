Governador Claudio Castro e o prefeito Marcio Canella vistoriaram as obras em Belford Roxo - Divulgação

Governador Claudio Castro e o prefeito Marcio Canella vistoriaram as obras em Belford RoxoDivulgação

Publicado 28/01/2026 14:00

Belford Roxo - O prefeito Márcio Canella e o governador Cláudio Castro acompanharam, nesta semana, as obras de canalização do Canal Maxambomba, no bairro Piam. A obra de macrodrenagem orçada em mais de R$ 100 milhões e que está 70% concluída, está sendo realizada pelo Governo do Estado, através do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo.

“Quero agradecer ao governador e ao secretário Bernardo Rossi por essa obra, ao secretário Douglas Ruas, que tem ajudado muito a nossa cidade, assim como o presidente Rueda. Se tem essa obra, é fruto da articulação, minha e do Rueda, junto ao governador”, disse o prefeito de Befford Roxo, completando: “A nossa Maternidade Municipal já vai funcionar, fruto da nossa parceria com o Governo do Estado”.

Além da canalização do Maxambomba, a região no entorno ganhará área de lazer, pista de caminhada, academia para terceira idade e espaço para as crianças e um mercado produtor. As obras beneficiarão os moradores nos bairros Piam, Heliópolis, Areia Branca, Vila Medeiros e regiões adjacentes.