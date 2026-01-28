Governador Claudio Castro e o prefeito Marcio Canella vistoriaram as obras em Belford RoxoDivulgação
Prefeito Canella e governador Cláudio Castro acompanham obras de Canalização do Maxambomba
Região no entorno ganhará área de lazer, pista de caminhada, academia para terceira idade e espaço para as crianças e um mercado produtor
Inocentes de Belford Roxo aposta em homenagem a Pernambuco para brigar pelo título da Série Ouro
Escola da Baixada Fluminense vai levar para a Avenida uma réplica do Galo da Madrugada
Belford Roxo faz balanço positivo do primeiro do ‘Linha Direta com Canella’
Projeto foi implementado há um ano, no início do governo de Marcio Canella
Candidatos aprovado em concurso de Belford Roxo começam a entregar a documentação e exames médicos
A convocação contemplou 800 candidatos, sendo 500 para Professor II e Professor I
Assistência Social de Belford Roxo capacita coordenadores
O encontro foi destacado a importância de fortalecer a eficácia dos serviços socioassistenciais
Prefeitura inicia obras de fresagem e pavimentação na Avenida Retiro da Imprensa
Intervenção deve se prolongar até a altura da ponte do bairro Farrula
