Escola da Baixada Fluminense vai levar para a Avenida uma réplica do Galo da MadrugadaDivulgação

Publicado 28/01/2026 10:00

Belford Roxo – Segunda escola a desfilar na sexta-feira de Carnaval, pela Série Ouro, na Marquês de Sapucaí, a Inocentes de Belford Roxo vai em busca do título com o enredo “O sonho de um pagode russo nos frevos do meu Pernambuco”, do carnavalesco Edson Pereira. O prefeito da cidade, Márcio Canella visitou a quadra da agremiação, no bairro São Vicente.

“A cultura é fundamental e a Inocentes é u dos nossos expoentes culturais. O samba tem tradição e une as pessoas. A Inocentes está de parabéns por todo esse trabalho em prol do nosso município”, disse.

A escola levou para a quadra um galo inflável de oito metros de altura, em alusão ao Galo da Madrugada, tradicional agremiação carnavalesca de Pernambuco que arrasta uma multidão no carnaval de rua. A réplica do Galo da Madrugada irá desfilar na segunda alegoria da escola, que este ano terá como puxador oficial Ito Melodia, Estandarte de Ouro em 2025.

Os coreógrafos da Comissão de Frente são Sérgio Lobato e Patrícia Salgado. Carolane Silva é a rainha de bateria e a rainha da escola é Camila Beatriz. O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira é formado por Tainá Teixeira e Vinicius Jesus. Enquanto o segundo é composto por Winne Delmar e Railson Alves.



O presidente de honra da escola, Reginaldo Gomes, destacou que os integrantes estão concentrados na busca pelo título.

“Estamos fazendo bons ensaios e prontos para o desfile, que contará com personalidades e autoridades políticas. A governadora de Pernambuco, Raquel Lira, foi convidada para o desfile”, disse Reginaldo.

O diretor geral de carnaval, Juninho Fonseca, enfatizou que a escola irá desfilar com 1.800 componentes, divididos em quatro setores, sendo 265 ritmistas. A Inocentes levará para a avenida três carros alegóricos e um elemento cenográfico na comissão de frente.

“Percebo nos integrantes que a escola está feliz. Ensaiamos no domingo na Sapucaí e, mesmo debaixo de chuva, fizemos uma boa apresentação. As fantasias estão bonitas e acredito que iremos surpreender”, avaliou.

