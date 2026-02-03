Cerca de 40 alunos receberam o certificado do curso que durou pouco mais de três meses - Divulgação

Cerca de 40 alunos receberam o certificado do curso que durou pouco mais de três mesesDivulgação

Publicado 03/02/2026 10:00

Belford Roxo - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc) de Belford Roxo realizou, na última semana, a diplomação da segunda turma de panificação e confeitaria do projeto Padaria Escola. Cerca de 40 alunos receberam o certificado do curso que durou pouco mais de três meses. Além da especialização, o programa ajuda na inclusão de jovens de famílias acompanhadas pela rede socioassistencial do município.

O programa Padaria Escola oferece formação teórica e prática, preparando os aprendizes para o ingresso no mercado de trabalho. A maioria dos formandos são jovens que foram selecionados a partir do Cadastro Único e do acompanhamento familiar realizado pelos serviços da assistência social, garantindo que a oportunidade chegue a quem mais precisa.

“Adquirir conhecimento e educação é a melhor forma de mudar de vida para melhor. E essa melhora é a realização de um sonho de muitos desses formandos. E pra mim é muito satisfatório passar meu conhecimento. Eu não trabalho por trabalhar. Eu trabalho com o que eu amo”, disse o professor do curso, Luís Fernando Lima, destacando o papel transformador da educação na vida dos alunos.

O secretário municipal de Assistência Social e Cidadania, Diogo Bastos, ressaltou que a Padaria Escola é uma importante ferramenta de promoção da dignidade e da autonomia das famílias atendidas pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

“É muito importante para nós da assistência social ter essa via de encaminhamento para que as pessoas possam ter dignidade através do seu trabalho. Serve para ingressar no mercado e até mesmo iniciar seu próprio negócio. Isso gera autonomia, que é uma das seguranças afiançadas do SUAS. Tivemos muitos avanços em 2025, e 2026 já começa na mesma pegada”, afirmou.

A Padaria Escola integra as ações da Semasc voltadas à geração de oportunidades, fortalecimento de vínculos e combate às vulnerabilidades sociais, reafirmando o compromisso da gestão municipal com políticas públicas que promovem inclusão, trabalho e cidadania.