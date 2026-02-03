Cerca de 40 alunos receberam o certificado do curso que durou pouco mais de três mesesDivulgação
Prefeitura de Belford Roxo forma nova turma do Padaria Escola e reforça qualificação profissional em Belford Roxo
Cerca de 40 alunos receberam o certificado do curso que durou pouco mais de três meses
Prefeitura e Governo do Estado realizam obras de colocação de asfalto e concretagem no bairro São Francisco
Iniciativa oferece mais acessibilidade e melhor mobilidade aos belforroxenses que circulam pelo bairro
Agentes Comunitários de Saúde participam de capacitação para atualização do sistema de cadastro
A formação teve como foco orientar os profissionais sobre a forma correta de realizar o cadastro e o acompanhamento dos pacientes
Secretaria de Saúde realiza Ação de Combate e Controle à Hanseníase na Praça Eliaquim Batista
O evento contou com exames dermatológicos, orientações sobre sinais e sintomas da doença
Belford Roxo inaugura terceira linha do Tarifa Zero que ligará o Cantão de Heliópolis ao Centro
Linha liga o Cantão (Heliópolis) à Avenida Carvalhaes (próximo ao Atacadão), na altura do bairro Guaraciaba
