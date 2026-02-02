As equipes estão realizando a aplicação de concreto, que incluem também pavimentação de ruas, meios-fios, calçadas e na sequência a colocação de novo asfaltoDivulgação
Prefeitura e Governo do Estado realizam obras de colocação de asfalto e concretagem no bairro São Francisco
Iniciativa oferece mais acessibilidade e melhor mobilidade aos belforroxenses que circulam pelo bairro
Prefeitura e Governo do Estado realizam obras de colocação de asfalto e concretagem no bairro São Francisco
Iniciativa oferece mais acessibilidade e melhor mobilidade aos belforroxenses que circulam pelo bairro
Agentes Comunitários de Saúde participam de capacitação para atualização do sistema de cadastro
A formação teve como foco orientar os profissionais sobre a forma correta de realizar o cadastro e o acompanhamento dos pacientes
Secretaria de Saúde realiza Ação de Combate e Controle à Hanseníase na Praça Eliaquim Batista
O evento contou com exames dermatológicos, orientações sobre sinais e sintomas da doença
Belford Roxo inaugura terceira linha do Tarifa Zero que ligará o Cantão de Heliópolis ao Centro
Linha liga o Cantão (Heliópolis) à Avenida Carvalhaes (próximo ao Atacadão), na altura do bairro Guaraciaba
Prefeitura de Belford Roxo inaugura mais uma linha de ônibus com tarifa zero
Nova linha liga o bairro Cantão (Heliópolis) à Avenida Carvalhaes (próximo ao Atacadão), na altura do bairro Guaraciaba
Prefeito Canella e governador Cláudio Castro acompanham obras de Canalização do Maxambomba
Região no entorno ganhará área de lazer, pista de caminhada, academia para terceira idade e espaço para as crianças e um mercado produtor
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.