As equipes estão realizando a aplicação de concreto, que incluem também pavimentação de ruas, meios-fios, calçadas e na sequência a colocação de novo asfalto - Divulgação

Publicado 02/02/2026 12:40

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Ação Comunitária, em parceria com o Governo do Estado, está realizando importantes obras de infraestrutura urbana no bairro São Francisco com a colocação de novo asfalto e concretagem em várias ruas da região.

“Seguimos avançando, levando asfalto e concreto para todos os cantos do município. Agradeço ao governador Cláudio Castro pela parceria com a cidade de Belford Roxo”, destacou o prefeito Márcio Canella.

A iniciativa oferece mais acessibilidade e melhor mobilidade aos belforroxenses que circulam pelo bairro. As equipes estão realizando a aplicação de concreto, que incluem também pavimentação de ruas, meios-fios, calçadas e na sequência a colocação de novo asfalto.

“Procuramos melhorar a mobilidade urbana, levando uma melhor qualidade de vida para os belforroxenses, como sempre destaca o prefeito Márcio Canella”, enfatizou o secretário de Ação Comunitária, Dudu Canella.

