Local ganhou praça, academia, pista de caminhada, quadra poliesportiva e Centro de Referência e Assistência Social (CRAS)Divulgação

Publicado 04/02/2026 16:10

Belford Roxo – A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou, nesta semana, o novo Complexo Comunitário de Santa Teresa. Um grande espaço de convivência, cuidado, lazer e oportunidades, o local ganhou praça, academia, pista de caminhada, quadra poliesportiva e Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) para atender a população e às famílias do bairro e de toda região.

Além disso, foi lançada a Pedra Fundamental para o início do projeto de construção de uma escola municipal e Creche Pequenos Heróis com funcionamento em tempo integral.

“É assim que seguimos transformando a cidade, com mais qualidade de vida para todos. Quero agradecer a presença do presidente do União Brasil, Antonio Rueda, que ao meu lado, nos ajuda nessas transformações e não deixa faltar recursos aqui em Belford Roxo, resolvendo toda dificuldade que o município possa ter em Brasília e com o governador”, afirmou o prefeito Marcio Canella.

O Chefe do Executivo lembrou ainda os avanços feitos em diversas áreas e nos que ainda chegarão em Belford Roxo para melhorar cada vez mais a qualidade de vida dos moradores.

“Nós estamos trabalhando, arregaçamos as mangas. A cidade tem avançado a cada dia. Estamos fazendo obras importantes nos quatro cantos. A nossa cidade se transformou num verdadeiro canteiro de obras. A população pode ter certeza, enquanto o nosso grupo político governar essa cidade, aqui terá paz em Belford Roxo. Vamos seguir melhorando a saúde, educação, segurança pública”, completou Canella.