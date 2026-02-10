O prefeito Márcio Canella estreou a grama do Campo do Vicentão, inaugurado no Gogó da Ema - Divulgação

Publicado 10/02/2026 12:41

Belford Roxo - O prefeito Márcio Canella, inaugurou no fim de semana, no bairro Gogó da Ema, na região do Bom Pastor, a sede da 2ª Companhia de Polícia Militar, o campo do Vicentão e uma praça. No total, 30 policiais e duas viaturas atuarão na base. Canella anunciou ainda a construção de uma escola municipal nas proximidades da Companhia.

Ao lado do secretário de Polícia Militar, Marcelo Menezes, o prefeito destacou que desde o início do seu governo, janeiro de 2025, vem atuando, em conjunto com as forças de segurança, no combate à criminalidade.

“Essa luta vem de longe. Em 2022, inauguramos uma Companhia Destacada da Polícia Militar no bairro Roseiral. A bandidagem fugiu do local e hoje o clima é de paz”, disse Canella, acrescentando que a Prefeitura fez intervenções de obras no Gogó da Ema e construiu também uma praça e remodelou o Campo do Vicentão.

“A Companhia do Gogó da Ema é a quarta base que inauguramos. Com segurança, os moradores do Gogó da Ema e do entorno poderão se divertir na praça e jogar um futebol no campo”, completou.



O secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes, enfatizou que a instalação da sede contribui para melhorar a qualidade de vida dos moradores da região. “Sempre digo que Segurança pública se faz com diálogo e é necessário ouvir quem mora nos municípios, pois a população espera muito de nós policiais”, concluiu Marcelo Menezes.