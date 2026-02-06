Desconto no IPTU do município de Belford Roxo vai até a próxima terça-feira (10) - Divulgação

Publicado 06/02/2026 18:39

Belford Roxo - Termina na próxima terça-feira (10) o prazo para pagar a cota única com desconto de 10% do IPTU de Belford Roxo. Após esta data, até 10 de março, o desconto é de 5%. O tributo pode ser pago também em 10 parcelas consecutivas (sem descontos) com vencimento todo dia 10, sendo a primeira em março.

De acordo com o secretário municipal de Fazenda, Luciano Lima, os carnês foram enviados para os imóveis dos moradores do município.

“O IPTU poderá ser pago em qualquer banco, caixas eletrônicos, lotéricas correspondentes bancários ou pela internet até o vencimento. Após, só nas agências do banco Itaú. Nosso objetivo é facilitar a vida dos contribuintes”, destacou o secretário.

Caso não receba o carnê, o contribuinte pode se dirigir à sede da Prefeitura (Avenida Joaquim da Costa Lima, 3.250, São Bernardo). Outra opção é pelo site: www.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br.