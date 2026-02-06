Desconto no IPTU do município de Belford Roxo vai até a próxima terça-feira (10)Divulgação
Termina no dia 10 o desconto de 10% para a cota única do IPTU de Belford Roxo
O tributo pode ser pago também em 10 parcelas consecutivas com vencimento todo dia 10
Termina no dia 10 o desconto de 10% para a cota única do IPTU de Belford Roxo
O tributo pode ser pago também em 10 parcelas consecutivas com vencimento todo dia 10
Inocentes de Belford Roxo realiza último ensaio de rua nesta quarta-feira
Cantor Ito Melodia e bateria do mestre Washington Paz nas ruas do município
Prefeitura de Belford Roxo inaugura Complexo Comunitário de Santa Teresa e lança Pedra Fundamental de Escola e Creche Pequenos Heróis
Local terá grande espaço de convivência, cuidado, lazer e oportunidades para os moradores
Prefeitura de Belford Roxo forma nova turma do Padaria Escola e reforça qualificação profissional em Belford Roxo
Cerca de 40 alunos receberam o certificado do curso que durou pouco mais de três meses
Prefeitura e Governo do Estado realizam obras de colocação de asfalto e concretagem no bairro São Francisco
Iniciativa oferece mais acessibilidade e melhor mobilidade aos belforroxenses que circulam pelo bairro
Agentes Comunitários de Saúde participam de capacitação para atualização do sistema de cadastro
A formação teve como foco orientar os profissionais sobre a forma correta de realizar o cadastro e o acompanhamento dos pacientes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.