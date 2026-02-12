Ação reforça o trabalho preventivo de coleta de lixo e dragagens periódicas dos rios do município evitando transtornos, enchentes e alagamentos para os moradores - Divulgação

Ação reforça o trabalho preventivo de coleta de lixo e dragagens periódicas dos rios do município evitando transtornos, enchentes e alagamentos para os moradoresDivulgação

Publicado 12/02/2026 12:01

Belford Roxo - O município de Belford Roxo está recebendo mais equipes do Programa Limpa Rio, iniciativa do Governo do Estado, através do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo. A ação reforça o trabalho preventivo de coleta de lixo e dragagens periódicas dos rios do município evitando transtornos, enchentes e alagamentos para os moradores belforroxenses neste período de fortes chuvas.



O Programa Limpa Rio atua na limpeza, desassoreamento e remoção de detritos de rios, córregos e lagoas para prevenir enchentes e alagamentos, visando a segurança ambiental e a reestruturação das margens.

“Esse é um trabalho muito importante para a nossa cidade, essa parceria do Governo do Estado (Inea) com o governo do prefeito Márcio Canella. Estamos reforçando e intensificando esse trabalho do Programa Limpa Rio, sabendo dos problemas crônicos. Estamos indo para o segundo ano sem registro de alagamentos nesses pontos crônicos, que é um sinal positivo de que o Programa Limpa Rio está dando resultado positivo”, afirmou.



A iniciativa visa mitigar as inundações decorrentes do transbordamento de corpos hídricos, o que acontece principalmente no período chuvoso, proporcionando melhoria da qualidade de vida para a população.

“Nas últimas chuvas não tivemos problemas graças ao trabalho do Governo do Estado (Inea), nessa parceria importante com a Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade”, disse o engenheiro do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Ricardo Ferreira.