No Hospital Municipal, o prefeito Márcio Canella conversou com quem procurou socorro na unidadeDivulgação
Prefeitura fiscaliza o funcionamento das unidades de saúde de Belford Roxo no Carnaval
Políticos visitaram unidades no Centro do município e no bairro Lote XV
Inea e Secretaria Municipal de Meio Ambiente reforçam equipes do Programa Limpa Rio para evitar enchentes e alagamentos no período de chuvas
Ação reforça o trabalho preventivo de coleta de lixo e dragagens periódicas dos rios do município evitando transtornos, enchentes e alagamentos para os moradores
Belford Roxo inaugura 2ª Companhia de Polícia, uma praça e o Campo do Vicentão no Gogó da Ema
No total, 30 policiais e duas viaturas atuarão na base para aumentar segurança na região
Termina no dia 10 o desconto de 10% para a cota única do IPTU de Belford Roxo
O tributo pode ser pago também em 10 parcelas consecutivas com vencimento todo dia 10
Inocentes de Belford Roxo realiza último ensaio de rua nesta quarta-feira
Cantor Ito Melodia e bateria do mestre Washington Paz nas ruas do município
Prefeitura de Belford Roxo inaugura Complexo Comunitário de Santa Teresa e lança Pedra Fundamental de Escola e Creche Pequenos Heróis
Local terá grande espaço de convivência, cuidado, lazer e oportunidades para os moradores
