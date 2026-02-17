No Hospital Municipal, o prefeito Márcio Canella conversou com quem procurou socorro na unidade - Divulgação

Publicado 17/02/2026 11:23

Belford Roxo - O prefeito Márcio Canella percorreu e fiscalizou o funcionamento das unidades de saúde durante o Carnaval, em Belford Roxo. No Hospital Municipal Geral de Emergência, ao lado do secretário Eduardo Feital e a equipe técnica da unidade, o prefeito percorreu as dependências, interagiu e ouviu os moradores que buscavam atendimento na principal unidade de saúde do município.

A unidade está com quase 100% de suas obras de ampliação concluídas e os moradores contarão com uma unidade moderna e equipada e preparada para oferecer um atendimento digno e de qualidade.

O projeto prevê que a nova estrutura terá quatro andares com um centro cirúrgico, sala amarela e sala vermelha. A unidade contará com três elevadores (dois sociais e um somente para macas), sala amarela e sala vermelha. No segundo andar funcionarão três salas cirúrgicas, setor de isolamento, sala de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e enfermagem. O terceiro pavimento terá cinco enfermarias (um total de 23 leitos), sala de isolamento e posto de prescrição.

“Estamos fiscalizando o bom andamento do atendimento e o tratamento às pessoas que buscam nossas unidades de saúde. Rodando todas as unidades de saúde, fiscalizando para entregar uma saúde de qualidade para o nosso povo”, afirmou Canella.

O prefeito esteve também nas unidades de saúde da região do Lote XV, em companhia do secretário Especial Chefe de Gabinete, Marcelo Canella. Eles estiveram na Unidade Mista do Lote XV (UPA e Hospital Infantil).

"Estamos percorrendo as unidades de saúde no Carnaval e nos certificando que estão funcionando perfeitamente. Estamos trabalhando e governando nossa cidade com responsabilidade”, concluiu o prefeito.