Publicado 24/02/2026 19:09

Belford Roxo - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, através do Programa Viva Bem Belford Roxo, promoveu em parceria com o grupo “Incentiva Patinação”, o Encontro de Patinadores – Urban 25KM. A iniciativa atraiu centenas de amantes das rodinhas dos patins, reunindo iniciantes, intermediários e grupos de competidores experientes de diversos municípios do Rio de Janeiro.

O ponto de largada foi na Praça de Areia Branca com os atletas percorrendo e desbravando as principais ruas e bairros do município, com a chegada com chave de ouro na Vila Olímpica de Belford Roxo.

“O esporte é uma ferramenta poderosa de integração social e bem-estar físico. Ver nossas ruas ocupadas com saúde e lazer é a prova de que estamos no caminho certo! Parabéns a todos os envolvidos e aos atletas que encararam esse desafio sobre rodas. Viva o Esporte!”, destacou o secretário de Esporte, Rodolfo Carvalho, que participou ativamente do evento ao lado dos patinadores, contando ainda com o apoio de agentes de trânsito ao longo do trajeto.



O Encontro de Patinadores reuniu desde o início da manhã os atletas amadores e profissionais com seus modelos variados e incrementados de patins e os equipamentos de segurança com um só propósito: viver o esporte, superar limites e fortalecer a comunidade sobre rodas em um percurso de 25 KM no trecho urbano em Belford Roxo.

“Belford Roxo está de parabéns! Agradecer o apoio da Prefeitura de Belford Roxo e ao secretário Rodolfo Carvalho que está fazendo história, incentivando o esporte e valorizando a cultura da patinação. Sempre amei os patins. O esporte é uma missão” destacou Maurício Maia, fundador e instrutor do grupo Incentiva Patinação, organizador do evento.



Famílias participam

Famílias e amantes dos patins de todas as idades participaram do evento com muita animação e sorrisos no rosto. Após a chegada do percurso na Vila Olímpica de Belford Roxo, aconteceu uma série de atividades, com sorteios exclusivos para os inscritos, música, entretenimento e dinâmicas que agitaram a galera, além de bastante água para hidratação e muitas frutas para a reposição de energias.

“Sou apaixonada em andar de patins. Gosto muito e vindo com meus pais que também gostam e incentivam é muito bom. Sempre bom os eventos de patins por todo o Estado”, disse a pequena Nicole Rosa, de 8 anos, que conta com 18 mil seguidores nas redes sociais por conta dos patins, ao lado do pai e vidraceiro Wellington Lilito,34, e a mãe Lasmine Rosa, junto com os amigos Douglas Oliveira, rodoviário, 34, a filha Heloísa Ferreira, 6. Todos saíram do município de Nilópolis para participarem do evento.