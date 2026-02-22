Funcionários da Prefeitura de Belford Roxo atuaram nas ruas em mutirão de limpeza neste domingo - Divulgação

Funcionários da Prefeitura de Belford Roxo atuaram nas ruas em mutirão de limpeza neste domingoDivulgação

Publicado 22/02/2026 21:28

Belford Roxo – A Prefeitura de Belford Roxo realizou um mutirão de limpeza nas ruas do município após o temporal do último sábado. Equipes das secretarias municipais de Ação Comunitária e Serviços Públicos foram mandadas para diversos bairros.

Apesar do alto volume pluviométrico de chuvas, o maior entre os municípios da Baixada Fluminense, a cidade de Belford Roxo teve poucas ocorrências. O prefeito Marcio Canella acompanhou os trabalhos.

“Mesmo com a pancada e muita chuva que aconteceu na Baixada Fluminense, em Belford Roxo alagou alguns bairros, mas esse trabalho preventivo que a Prefeitura fez nas dragagens dos rios e uma coleta de lixo regular, graças a Deus as águas baixaram muito rápido”, disse.

Ao lado da vice-prefeita Mariana Malta e dos secretários municipais Chefe de Gabinete e Ação Comunitária, Marcelo Canella e Dudu Canella, o prefeito destacou a parceira importante com o Governo do Estado que cedeu maquinários e caminhões para auxiliar na limpeza dos bairros.

A Defesa Civil de Belford Roxo informou que o município entrou no estágio operacional de alerta, principalmente depois do registro de 116,8 mm em uma hora, que ocorreu entre às 17h e 18h, na localidade Vila Santa Rita. Além desse, outros locais também registraram expressivos acumulados de chuva no mesmo período, como Nova Aurora (64,85 mm) e Santa Amélia (46,72 mm).