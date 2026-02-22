Funcionários da Prefeitura de Belford Roxo atuaram nas ruas em mutirão de limpeza neste domingoDivulgação
Prefeitura de Belford Roxo realiza mutirão de limpeza após temporal do fim de semana
Município teve poucas ocorrências, a mais grave um desabamento de muro em um condominio
Belford Roxo empossa 678 professores aprovados no último concurso em Belford Roxo
Os educadores lecionarão no segmento de educação infantil ao 5º ano (P2), e do sexto ao nono ano de escolaridade (P1)
Prefeitura fiscaliza o funcionamento das unidades de saúde de Belford Roxo no Carnaval
Políticos visitaram unidades no Centro do município e no bairro Lote XV
Inea e Secretaria Municipal de Meio Ambiente reforçam equipes do Programa Limpa Rio para evitar enchentes e alagamentos no período de chuvas
Ação reforça o trabalho preventivo de coleta de lixo e dragagens periódicas dos rios do município evitando transtornos, enchentes e alagamentos para os moradores
Belford Roxo inaugura 2ª Companhia de Polícia, uma praça e o Campo do Vicentão no Gogó da Ema
No total, 30 policiais e duas viaturas atuarão na base para aumentar segurança na região
Termina no dia 10 o desconto de 10% para a cota única do IPTU de Belford Roxo
O tributo pode ser pago também em 10 parcelas consecutivas com vencimento todo dia 10
