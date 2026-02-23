Equipes trabalharam na limpeza dos condomínios afetados por temporal em Belford Roxo - Divulgação

Publicado 23/02/2026 20:17

Belford Roxo – Autoridades municipais de Belford Roxo visitaram os condomínios residenciais Babi I, II e III, no bairro Recantus, um dos principais locais atingidos pelas chuvas do último sábado. Nos condomínios, que possuem 700 apartamentos, as Secretarias municipais de Serviços Públicos; Conservação; e a de Ação Comunitária recolheram 173 toneladas de lixo.

Durante a visita, a vice-prefeita Mariana Malta destacou que a Prefeitura iniciou no domingo o mutirão de limpeza nas ruas do município e nos condomínios.

“O prefeito Márcio Canella percorreu toda a cidade no domingo. Eu e o secretário chefe de gabinete Marcelo Canella o acompanhamos. Percebemos que a dragagem dos rios e a coleta de lixo regular surtiram efeito e diminuíram os impactos. A Secretaria de Assistência Social também está atendendo às pessoas que foram prejudicadas pelas chuvas. Estamos dando todo apoio”, disse.

O secretário municipal de Serviços Públicos, Christiano Pontes, enfatizou que que cerca de 50 funcionários atuaram na limpeza dos condomínios. “Estamos desde domingo nas ruas efetuando a limpeza juntamente com as Secretarias de Conservação e a de Ação Comunitária”.

Com as chuvas de sábado, o muro dos condomínios desabou e a água invadiu a área, causando alagamento em diversos apartamentos.

