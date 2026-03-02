Durante a ação, moradores de rua foram abordados conversaram com técnicos da Semasc - Divulgação

Durante a ação, moradores de rua foram abordados conversaram com técnicos da SemascDivulgação

Publicado 02/03/2026 17:22

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo realizou, na manhã desta segunda-feira (02), mais uma ação de abordagem social no centro da cidade. Desta vez a ação foi próxima ao Restaurante do Povo. A iniciativa teve como objetivo oferecer acolhimento, orientação e encaminhamento às pessoas em situação de rua.

Ao todo, 11 pessoas foram abordadas. Destas, cinco aceitaram encaminhamento para o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop), onde recebem atendimento técnico, orientação social e acesso a serviços da rede socioassistencial.



A operação contou com uma atuação multidisciplinar, envolvendo equipes das secretarias municipais de Assistência Social e Cidadania (Semasc), Saúde (com foco em atendimento de saúde mental), além das secretarias de Conservação, Segurança e Serviços Públicos. A ação integrada reforça o compromisso do município com uma abordagem humanizada, que alia cuidado social, atenção à saúde e organização dos espaços públicos.

“A abordagem social é uma ferramenta essencial da política de assistência. Nosso objetivo não é apenas retirar pessoas das ruas, mas oferecer oportunidades reais de acolhimento, acompanhamento e reconstrução de vínculos. Esse trabalho precisa ser feito com responsabilidade, respeito e integração entre as secretarias, para garantir dignidade e acesso aos direitos básicos”, afirmou o secretário de Assistência Social e Cidadania, Diogo Bastos.



As ações de abordagem visam garantir proteção social às pessoas em situação de vulnerabilidade, fortalecendo a rede de atendimento do município.