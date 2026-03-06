O gerente-executivo de Vigilância Sanitária, Alexandre Pinheiro, vistoriou o armazenamento de carnes - Divulgação

O gerente-executivo de Vigilância Sanitária, Alexandre Pinheiro, vistoriou o armazenamento de carnesDivulgação

Publicado 06/03/2026 12:56

Belford Roxo - Buscando coibir os abusos e as práticas contrárias ao Código de Defesa do Consumidor e de saúde pública, a Vigilância Sanitária de Belford Roxo fiscaliza estabelecimentos comerciais do município para coibir irregularidades, fiscais do órgão estiveram no supermercado KiBarato, em Heliópolis, e encontraram 239 quilos de carne imprópria para o consumo.

De acordo com o gerente-executivo de Vigilância Sanitária, Alexandre Pinheiro, destacou que a equipe foi fiscalizar uma denúncia da falta de higiene, venda e manipulação impróprios para o consumo humano. Foram apreendidos e inutilizados 239 kg de carnes suínas, bovinas e de aves, por estarem em temperatura inadequada e mal armazenadas.



Alexandre Pinheiro explicou que foram emitidos quatro termos de Intimação com prazos variando entre 24h e 30 dias para efetuarem limpeza, manutenção e troca de equipamentos frigoríficos, reforma geral nas dependências do açougue e área de armazenamento de frios e congelados.

“Foi emitido auto de infração em função das irregularidades encontradas. O não cumprimento das exigências dentro do prazo estabelecido poderá acarretar em multa e interdição do local”, afirmou.