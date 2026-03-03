Implementação de 20 km de rede de abastecimento leva infraestrutura e serviços ao bairro São Francisco de AssisDivulgação
Obras ampliam acesso à água e beneficiam 30 mil pessoas em Belford Roxo
Obras ampliam acesso à água e beneficiam 30 mil pessoas em Belford Roxo
Obras da contenção da encosta do Morro da Granja são concluídas no Xavantes
Intervenção na Estrada Xerém com a conclusão leva mais tranquilidade e proteção para os moradores de Xavantes e São Francisco de Assis
Prefeitura de Belford Roxo realiza nova ação de abordagem social no Centro da cidade
Operação multidisciplinar reforça cuidado humanizado e oferta de serviços à população em situação de rua
Prefeitura de Belford Roxo mantém Assistência Social de plantão atendendo vítimas das últimas chuvas
A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc) está com várias equipes prestando atendimento
Encontro de Patinadores percorreu as principais ruas do município e agitou Belford Roxo
O ponto de largada foi na Praça de Areia Branca com os atletas percorrendo e desbravando as principais ruas e bairros do município
Vice-prefeita e secretários vistoriam limpeza dos Condomínios atingidos por temporal em Belford Roxo
Muro caiu no local. Equipes de limpeza retiraram cerca de 173 toneladas de lixo
