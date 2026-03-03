Implementação de 20 km de rede de abastecimento leva infraestrutura e serviços ao bairro São Francisco de Assis - Divulgação

Publicado 03/03/2026 09:45

Belford Roxo - Depois de anos convivendo com a falta d’água e ligações improvisadas, cerca de 30 mil moradores do bairro São Francisco de Assis, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, começam a viver uma nova realidade. A implantação de aproximadamente 20 km de rede de abastecimento ampliará o acesso à água tratada e levará mais saúde, dignidade e qualidade de vida para a região.

A iniciativa integra o Programa Vem com a Gente, com o objetivo de levar serviços como atendimento itinerante, atualização cadastral, instalação de hidrômetros, acesso à Tarifa Social e condições especiais de negociação aos bairros onde esses profissionais atuam. Tudo para aproximar a concessionária da população e fortalecer a cidadania.

De acordo com Jones Andrade, gerente comercial da empresa, o projeto reafirma o compromisso com o desenvolvimento social da Baixada Fluminense.

“Investimos onde a população mais precisa. Levar água tratada, regularizar ligações e oferecer serviços diretamente nos bairros é uma forma concreta de promover bem-estar. O Vem com a Gente mostra que a Águas do Rio está presente, ouvindo e cuidando das pessoas”, afirmou.

Para quem mora na região, a chegada de uma nova rede representa a mudança de uma realidade marcada por dificuldades no acesso à água.

“O atendimento feito pelos profissionais na van itinerante foi excelente. Hoje, finalmente, tenho água em casa. A água é essencial para a vida, e não tenho poço. Por isso, essa obra foi fundamental. A água chega diretamente à minha casa, já que também não faço uso de caixa-d’água. Só tenho gratidão a todos que olharam com cuidado para o nosso bairro”, disse Guacira Joana, que vive há mais de 40 anos no São Francisco de Assis.