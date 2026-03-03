Conclusão leva mais tranquilidade e proteção para os moradores de Xavantes e São Francisco de Assis, que vivem na parte inferior da encosta - Divulgação

Conclusão leva mais tranquilidade e proteção para os moradores de Xavantes e São Francisco de Assis, que vivem na parte inferior da encostaDivulgação

Publicado 03/03/2026 09:25

Belford Roxo - As obras de contenção da encosta do Morro da Granja, na Estrada Xerém, no bairro Xavantes, estão concluídas, após a retomada dos trabalhos há seis meses (agosto de 2025), por determinação do prefeito Márcio Canella.

A obra na Estrada Xerém, que ameaçava cair, com a conclusão leva mais tranquilidade e proteção para os moradores de Xavantes e São Francisco de Assis, que vivem na parte inferior da encosta na contenção das águas, evitando deslizamentos em dias de fortes chuvas.

Antes da construção, a contenção passou por limpeza e análises técnicas. O trabalho envolveu estudo topográfico, avaliação da inclinação, tipo de solo e sondagem para definir o método de contenção mais adequado.

“Fizemos um cronograma de pagamento e determinamos o reinício das obras, que agora está concluída. A população não podia pagar pela irresponsabilidade do governo anterior”, disse o prefeito Márcio Canella.

