Conclusão leva mais tranquilidade e proteção para os moradores de Xavantes e São Francisco de Assis, que vivem na parte inferior da encostaDivulgação
Obras da contenção da encosta do Morro da Granja são concluídas no Xavantes
Intervenção na Estrada Xerém com a conclusão leva mais tranquilidade e proteção para os moradores de Xavantes e São Francisco de Assis
Obras da contenção da encosta do Morro da Granja são concluídas no Xavantes
Intervenção na Estrada Xerém com a conclusão leva mais tranquilidade e proteção para os moradores de Xavantes e São Francisco de Assis
Prefeitura de Belford Roxo realiza nova ação de abordagem social no Centro da cidade
Operação multidisciplinar reforça cuidado humanizado e oferta de serviços à população em situação de rua
Prefeitura de Belford Roxo mantém Assistência Social de plantão atendendo vítimas das últimas chuvas
A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc) está com várias equipes prestando atendimento
Encontro de Patinadores percorreu as principais ruas do município e agitou Belford Roxo
O ponto de largada foi na Praça de Areia Branca com os atletas percorrendo e desbravando as principais ruas e bairros do município
Vice-prefeita e secretários vistoriam limpeza dos Condomínios atingidos por temporal em Belford Roxo
Muro caiu no local. Equipes de limpeza retiraram cerca de 173 toneladas de lixo
Prefeitura de Belford Roxo realiza mutirão de limpeza após temporal do fim de semana
Município teve poucas ocorrências, a mais grave um desabamento de muro em um condominio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.