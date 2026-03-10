Espetáculo Donana promove diálogo sobre respeito, empatia e combate ao preconceitoDivulgação
Data: 11/03 (quarta-feira)
Horário: 19h
Local: Centro Cultural Donana – Belford Roxo
Ingressos: Gratuito
Espetáculo interativo "Crepúsculo das Máscaras" se apresenta no Centro Cultural Donana
Espetáculo promove diálogo sobre respeito, empatia e combate ao preconceito
