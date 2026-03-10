Espetáculo Donana promove diálogo sobre respeito, empatia e combate ao preconceito - Divulgação

Publicado 10/03/2026 15:11

Belford Roxo - Entre o riso e a escuta atenta, “Crepúsculo das Máscaras” parte de experiências reais para estimular o diálogo sobre identidade, respeito e o impacto das pequenas atitudes no cotidiano escolar e familiar. O espetáculo se apresenta no Centro Cultural Donana, na quarta (11), às 19h. E segue em cartaz até o dia 20, percorrendo outros espaços culturais na Baixada Fluminense. O ingresso é gratuito e aberto ao público.

Com idealização, texto e atuação de Marlon Vares, que é natural da Baixada Fluminense, direção coletiva e Pérola Accioly no elenco, a tragicomédia aborda, com sensibilidade e humor, os desafios enfrentados por quem decide assumir a própria identidade em uma sociedade ainda marcada por julgamentos e preconceitos.

“Não é doloroso ser LGBTQIA+. É doloroso porque a sociedade faz com que seja. É a mentalidade fechada que transforma isso em problema”, ressalta Marlon.

Mais do que falar sobre identidade, o espetáculo propõe um exercício coletivo de empatia. Ao apresentar, de maneira acessível e bem-humorada, o processo de autoconhecimento e enfrentamento de preconceitos, a peça convida o público a refletir sobre o papel que cada pessoa exerce na construção ou desconstrução dessas violências simbólicas.

“Penso muito nos alunos do ensino médio, que estão naquela fase das ‘brincadeiras’, do bullying, dessas piadas que parecem inofensivas, mas não são. Talvez alguém saia da peça e pense: ‘Será que a piada que eu fiz com meu amigo semana passada faz sentido? Por que isso ainda é engraçado?’ Que alguém levante da plateia e chegue em casa para abraçar o filho. Ou que alguém crie coragem para puxar essa conversa dentro de casa. Usar a arte como impulso de transformação, esse é o meu maior desejo”, destaca o idealizador.

Contribuindo para a conscientização e acolhimento das vidas LGBTQIAP+ na sociedade, a montagem aborda a aceitação de si mesmo e a importância das redes de apoio, trazendo uma mensagem de amor próprio, empatia e acolhimento.

SINOPSE

Crepúsculo das Máscaras retrata de forma tragicômica a jornada de autodescoberta e aceitação de pessoas LGBTQIAPN+ ao se assumirem na sociedade. Em uma noite, um menino que encontra refúgio no cemitério, e com seus habitantes, vê o conhecido se transformar perante seus olhos. Mesmo com ajuda de uma mulher misteriosa, estaria o menino preparado para encarar a morte enquanto segue para um grande ritual?

SERVIÇO:

Data: 11/03 (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Centro Cultural Donana – Belford Roxo

Ingressos: Gratuito