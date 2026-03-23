Novo Centro de Controle Operacional de Belford Roxo conta com 300 câmeras 24h - Divulgação

Novo Centro de Controle Operacional de Belford Roxo conta com 300 câmeras 24hDivulgação

Publicado 23/03/2026 16:25

Belford Roxo - O novo Centro de Controle Operacional (CCO) de Belford Roxo, instalado na Secretaria Municipal de Segurança Pública, no bairro Guaraciaba, na entrada do município, na altura da Rodovia Dutra, conta com 300 câmeras de segurança com monitoramento 24h de todo o município.

Com um moderno sistema, as câmeras do CCO realizam reconhecimento facial e identificação de placa de veículos, ampliando em um moderníssimo painel de LED a área de cobertura das equipes de Segurança Público do município nas identificações suspeitas de criminosos em Belford Roxo.

“Se já estava ruim para os bandidos aqui em Belford Roxo, com esse novo sistema moderno do Centro de Controle Operacional (CCO), podem ter certeza que ficará muito pior. A população pode ter certeza, vamos pra cima pra trabalhar e garantir mais segurança ao nosso povo, estamos investindo muito em tecnologia contra o crime”, disse o prefeito Márcio Canella.



Além do CCO, a Prefeitura de Belford Roxo informou que vai adquirir uma companhia de drones modernos para auxiliar no monitoramento de toda a cidade em tempo real.

O Centro de Controle Operacional (CCO) e a companhia de drones se somarão às câmeras de segurança já instaladas nas áreas de limites entre Belford Roxo e outros municípios, com 17 novos pórticos colocados pela Prefeitura de Belford Roxo, ampliando a área de cobertura das equipes de segurança (39º BPM, Proeis e Guarda Municipal).

