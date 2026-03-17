Representantes da Educação e da Assistência Social durante o lançamento do "Letras que Acolhem" - Divulgação

Representantes da Educação e da Assistência Social durante o lançamento do "Letras que Acolhem"Divulgação

Publicado 17/03/2026 15:54

Belford Roxo - A Secretaria Municipal de Assistência e Cidadania (Semasc) de Belford Roxo inovou com o lançamento do Projeto Letras que Acolhem, desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A apresentação aconteceu na quadra coberta da Primeira Igreja Batista, no Bairro das Graças, e reuniu profissionais de vários segmentos. O projeto, que tem como objetivo alfabetizar pessoas em situação de rua.

As aulas ainda não têm data para começar. A previsão é que devem ser iniciadas logo assim que as obras de reforma das novas dependências do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) estiverem concluídas. Os estudos vão ocorrer duas vezes por semana, manhã e à tarde, com duração de duas horas, sob o comando da professora da Rede Municipal, Lorruama Ribeiro. Jovens e adultos em situação de rua poderão assistir.

“Hoje é um dia festivo. Um dia emblemático”, comemorou o secretário municipal de Assistência Social e Cidadania, Diogo Bastos.

“O período de duração dos estudos será definido de acordo com o empenho deles”, completou a Diretora da Média Complexidade, idealizadora do projeto e Assistente Social Rosangela Pedra.

De acordo com o projeto, as aulas serão dialogadas e contextualizadas com conteúdo ligados ao cotidiano. Estão previstas rodas de conversa, escuta ativa, produção de textos autobiográficos, uso de músicas, cartazes, imagens e jogos pedagógicos. O ritmo e a trajetória de cada participante serão respeitados.

A aprendizagem partirá da realidade vivida, transformando a experiência em novos conhecimentos. Ainda de acordo com a elaboração, o projeto prevê também a ampliação do acesso a políticas públicas e serviços essenciais, oportunidades de trabalho e encaminhamentos socioassistenciais.

O Centro Pop é um espaço de passagem, mas que oferece uma série de serviços para quem vive em situação de rua. Nele trabalham equipe multidisciplinar que atua na abordagem, acolhimento, escuta, garantia de direitos e reintegração social. A equipe é composta por assistentes sociais, psicólogos, educadores, técnicos e coordenadores. Médicos, enfermeiros, dentistas e técnicos da Secretaria Municipal de saúde também atuam através do Projeto Consultório de Rua.