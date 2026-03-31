Prefeitura de Belford Roxo inaugurou Companhia de Drones para reforçar segurança pública na cidadeDivulgação
Belford Roxo lança 1ª Companhia Destacada de Drones para reforçar ações de Segurança Pública
Equipamentos são monitorados por sala de controle, que monitora câmeras por todo o município
Belford Roxo lança 1ª Companhia Destacada de Drones para reforçar ações de Segurança Pública
Equipamentos são monitorados por sala de controle, que monitora câmeras por todo o município
Prefeitura de Belford Roxo inaugura posto avançado da Receita Federal na sede da Secretaria Municipal de Trabalho
Local dispõe de uma série de serviços do órgão para a população, como por exemplo, emissão de CPF e negociação de dívidas
Homem é detido por ameaçar companheira com faca em Belford Roxo
Supeito foi encontrado e detido após denúncia recebida por canal exclusivo da Prefeitura
Novo Centro de Controle Operacional de Belford Roxo conta com 300 câmeras 24h
Equipamento consegue realizar reconhecimento facial e identificação de placas de veículos para auxiliar autoridades
Secretaria de Assistência Social de Belford Roxo lança projeto em parceria com a Educação para alfabetizar população em situação de rua
Aulas devem ser iniciadas logo assim que as obras de reforma das novas dependências do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua estejam concluídas
Prefeitura e Governo do Estado realizam obras de pavimentação com asfalto e tapa-buracos no Barro Vermelho e São Bernardo
As ações contam com o acompanhamento de autoridades do município
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.