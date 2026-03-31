Prefeitura de Belford Roxo inaugurou Companhia de Drones para reforçar segurança pública na cidade - Divulgação

Prefeitura de Belford Roxo inaugurou Companhia de Drones para reforçar segurança pública na cidadeDivulgação

Publicado 31/03/2026 18:04

Belford Roxo – A Prefeitura de Belford Roxo lançou a 1ª Companhia Destacada de Drones de Belford Roxo, com 20 novos equipamentos como reforço para as secretarias municipais de Segurança Pública, Ordem Urbana e Transportes, em mais uma ação inovadora voltada para a modernização tecnológica e melhoria nas ações de monitoramento das ruas do município. A sala de controle da Companhia de Drones ficará no Centro de Controle Operacional (CCO), na Secretaria de Segurança Pública, na entrada do município, no bairro Guaraciaba.

“Estamos investindo pesado em tecnologia contra o crime organizado. Estou aqui no Parque São José lançando a 1ª Companhia de Drones para monitorar a cidade 24h e combater práticas criminosas na nossa cidade. Aqui no Parque São José, por exemplo, tivemos um problema sério de alguns traficantes querendo obrigar comerciantes a comprarem uma farinha de trigo mais cara, com isso, aumentou o preço do pão na mesa do trabalhador. Com esses drones, nós iremos identificar esses caminhões e iremos prendê-los na hora”, disse o prefeito Canella.

A sala de controle da Companhia de Drones está localizada no Centro de Controle Operacional (CCO), na Secretaria de Segurança Pública, que conta com 300 câmeras de segurança com monitoramento 24h de todo o município. Com um moderno sistema, às câmeras do CCO contam com reconhecimento facial e identificação de placa de veículos, ampliando em um moderníssimo painel de LED a área de cobertura das equipes de Segurança Pública do município nas identificações suspeitas de criminosos em Belford Roxo.

“Essa Companhia de Drones veio para complementar nosso trabalho, primeiro na identificação, e identificando, mandamos os drones para rua para monitorarmos qualquer ação criminosa 24h, atuando sempre em conjunto com o 39º Batalhão de Polícia Militar (Belford Roxo), com informações para continuarmos diminuindo os índices da mancha criminal no município, em crimes, como roubo de cargas, veículos e transeuntes”, acentuou o secretário de Segurança Pública, Aruak Oliveira.