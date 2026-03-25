Novo posto avançado da Receita Federal será fundamental para que as pessoas resolvam todas as pendências em Belford Roxo sem precisar ir a outro municípioDivulgação
A vice-prefeita Mariana Malta e o secretário chefe de gabinete, Marcelo Canella, conversaram com a delegada da Receita Federal em Nova Iguaçu, Tatiana Teixeira, e com o chefe de atendimento do órgão, Leandro Santos. “O espaço aqui é muito bom e essa parceria é benéfica para a população”, concluiu a vice-prefeita.
O secretário de Trabalho, Renda e Economia Solidária, Márcio Valério, acentuou que o posto avançado conta com seis funcionários, que fizeram capacitação em Nilópolis e online para o desenvolvimento do serviço.
“A população terá um serviço de qualidade que não existia no município. O posto avançado da Receita Federal será fundamental para que as pessoas resolvam todas as pendências em Belford Roxo sem precisar ir a outro município”, disse Valério, acrescentando que há um posto avançado da Receita Federal também no polo da Secretaria Municipal de Trabalho, no bairro Jardim Redentor.
A delegada da Receita Federal em Nova Iguaçu, Tatiana Teixeira, e o chefe de atendimento do órgão, Leandro Santos, destacaram a iniciativa de Belford Roxo e enfatizaram que a Receita Federal dispõe do programa “Receita Cidadã”, que foi instituído como diretriz oficial para a gestão e destinação de bens apreendidos (roupas, eletrônicos, etc..). “Podemos formalizar uma parceria neste sentido, pois quem ganha é a população”, resumiu a vice-prefeita.
Serviços que serão oferecidos:
Observação: para atendimento do MEI são necessários os seguintes documentos: CPF, senha GOV e CNPJ. Já para a abertura do MEI o interessado deve levar: CPF, identidade, comprovante de residência, título de eleitor, senha GOV, além de fornecer o número de um telefone e o e-mail.
A Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Economia Solidária fica na Avenida Benjamin Pinto Dias, 610, 4º andar, centro.
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