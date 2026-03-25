Novo posto avançado da Receita Federal será fundamental para que as pessoas resolvam todas as pendências em Belford Roxo sem precisar ir a outro município - Divulgação

Novo posto avançado da Receita Federal será fundamental para que as pessoas resolvam todas as pendências em Belford Roxo sem precisar ir a outro municípioDivulgação

Publicado 25/03/2026 11:54

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou nesta semana, um posto avançado da Receita Federal que funcionará na sede da Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Economia Solidária. O local dispõe de uma série de serviços do órgão para a população, como por exemplo, emissão de CPF e negociação de dívidas.



A vice-prefeita Mariana Malta e o secretário chefe de gabinete, Marcelo Canella, conversaram com a delegada da Receita Federal em Nova Iguaçu, Tatiana Teixeira, e com o chefe de atendimento do órgão, Leandro Santos. “O espaço aqui é muito bom e essa parceria é benéfica para a população”, concluiu a vice-prefeita.



O secretário de Trabalho, Renda e Economia Solidária, Márcio Valério, acentuou que o posto avançado conta com seis funcionários, que fizeram capacitação em Nilópolis e online para o desenvolvimento do serviço.



“A população terá um serviço de qualidade que não existia no município. O posto avançado da Receita Federal será fundamental para que as pessoas resolvam todas as pendências em Belford Roxo sem precisar ir a outro município”, disse Valério, acrescentando que há um posto avançado da Receita Federal também no polo da Secretaria Municipal de Trabalho, no bairro Jardim Redentor.



A delegada da Receita Federal em Nova Iguaçu, Tatiana Teixeira, e o chefe de atendimento do órgão, Leandro Santos, destacaram a iniciativa de Belford Roxo e enfatizaram que a Receita Federal dispõe do programa “Receita Cidadã”, que foi instituído como diretriz oficial para a gestão e destinação de bens apreendidos (roupas, eletrônicos, etc..). “Podemos formalizar uma parceria neste sentido, pois quem ganha é a população”, resumiu a vice-prefeita.



Serviços que serão oferecidos:



DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional), parcelamento no Regularize, parcelamento do Simples Nacional, abertura do MEI, baixa do MEI, CCMEI (Certificado de Condição de Microempreendedor Individual), declaração anual, emissão do DARF (Documento de Arrecadação Fiscal), inscrição estadual e nota fiscal.



Observação: para atendimento do MEI são necessários os seguintes documentos: CPF, senha GOV e CNPJ. Já para a abertura do MEI o interessado deve levar: CPF, identidade, comprovante de residência, título de eleitor, senha GOV, além de fornecer o número de um telefone e o e-mail.



A Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Economia Solidária fica na Avenida Benjamin Pinto Dias, 610, 4º andar, centro.

