Belford Roxo – A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou a Praça Sargento Joelson da Silva Dalbem e a Academia de Musculação Pública, no bairro Guaraciaba, além da nova Casa da Cultura. O prefeito Márcio Canella destacou que a área onde está situada a praça e a academia passou por desapropriação e retornou ao uso da população.
“Um lugar abandonado virou uma grande área de lazer para a população. Aqui em frente (antiga fábrica da Gelobom) irá funcionar uma escola municipal bilíngue e uma creche Pequenos Heróis. Trabalhamos em diversas áreas como saúde, educação e, principalmente, segurança pública”, disse.
A expectativa é que cerca de 500 pessoas por dia utilizem a academia, que funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h. Aos sábados, o horário será reduzido. A inscrição é presencial e é necessário apresentar identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. O futuro aluno passará também por avaliação médica e dos professores de educação física
As inscrições para a academia estão sendo realizadas a partir das 7h da manhã. O pequeno Bruno Lucas entrou na academia, mas se encantou pela praça, onde testou todos os brinquedos. “Muito legal”, resumiu o garoto de apenas 5 anos. “A academia ficou ótima e a praça também. Ganhamos uma excelente área de lazer”, acentuou a moradora Jéssica de Oliveira, 32 anos.
Na Casa da Cultura, o prefeito Márcio Canella, a vice-prefeita Mariana Malta e o secretário chefe de gabinete Marcelo Canella foram recebidos com entusiasmo ao som de berimbaus, que marcavam o ritmo da capoeira. O prefeito ganhou até de presente um quadro com o seu rosto pintado e um berimbau.
“O local estava com aspecto de que caiu uma bomba. Mas conseguimos, com a ajuda do deputado Áureo, verbas para reconstruir. Hoje, a Casa da Cultura está muito linda e é um dos orgulhos da nossa cidade”, completou Canella.
As obras da Casa da Cultura fizeram diversas intervenções no prédio como a construção de nova fachada, cozinha, cozinha gourmet, recepção, banheiros feminino e masculino com acessibilidade com pia de granito, além de pintura em todas as salas e na área exterior. A Casa da Cultura conta ainda com duas salas de aula para implantação de cursos como teatro, canto, desenho e artesanato, entre outros. A biblioteca também foi reformada e será equipada com computadores. Haverá no local também um café literário.
