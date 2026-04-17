Foram apreendidas grande quantidade de aparelhos de telefone celular roubadosDivulgação
Secretaria de Ordem Urbana, Polícia Civil e Polícia Militar fazem operação na Feira de Areia Branca e recuperam celulares roubados
A Companhia de Drones, da Secretaria Municipal de Segurança, também participou da ação fazendo o monitoramento
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Belford Roxo inaugura praça, academia e Casa da Cultura revitalizada e modernizada
A expectativa é que cerca de 500 pessoas por dia utilizem a academia, que funcionará de segunda a sexta-feira
Belford Roxo lança 1ª Companhia Destacada de Drones para reforçar ações de Segurança Pública
Equipamentos são monitorados por sala de controle, que monitora câmeras por todo o município
Prefeitura de Belford Roxo inaugura posto avançado da Receita Federal na sede da Secretaria Municipal de Trabalho
Local dispõe de uma série de serviços do órgão para a população, como por exemplo, emissão de CPF e negociação de dívidas
Homem é detido por ameaçar companheira com faca em Belford Roxo
Supeito foi encontrado e detido após denúncia recebida por canal exclusivo da Prefeitura
Novo Centro de Controle Operacional de Belford Roxo conta com 300 câmeras 24h
Equipamento consegue realizar reconhecimento facial e identificação de placas de veículos para auxiliar autoridades
Secretaria de Assistência Social de Belford Roxo lança projeto em parceria com a Educação para alfabetizar população em situação de rua
Aulas devem ser iniciadas logo assim que as obras de reforma das novas dependências do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua estejam concluídas
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