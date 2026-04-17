Foram apreendidas grande quantidade de aparelhos de telefone celular roubados - Divulgação

Foram apreendidas grande quantidade de aparelhos de telefone celular roubadosDivulgação

Publicado 17/04/2026 12:30

Belford Roxo - A Secretaria de Ordem Urbana de Belford Roxo, com o apoio das Polícias Militar e Civil, realizou uma operação na tradicional feira de Areia Branca. O objetivo foi combater a venda de aparelhos celulares roubados. Dois homens foram presos e cerca de 40 celulares apreendidos. A Companhia de Drones, da Secretaria Municipal de Segurança, também participou da ação fazendo o monitoramento. A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).

O secretário municipal de Ordem Urbana, Cristiano Gaspar, explicou que as denúncias chegaram ao órgão, que acionou as polícias e Civil e Militar para dar apoio à operação. O secretário explicou que tanto quem vende ou compra qualquer aparelho roubado é enquadrado no artigo 180 do Código Penal Brasileiro, que prevê pena de um a quatro anos de reclusão e multa. Uma proposta tramitando no Congresso quer o aumento da pena para oito anos.

Cristiano Gaspar acentuou que o furto e roubo de celulares ocorrem diariamente em todo o país. Ele frisou que em Belford Roxo a fiscalização é feita constantemente para evitar a comercialização de produtos de procedência duvidosa.

“Fizemos a operação na operação para combatermos a venda de celulares roubados, principalmente na Feira de Areia Branca. Por onde circulam centenas de pessoas. Prendemos duas pessoas e recuperamos cerca de 40 celulares. A Polícia está qualificando os dois presos, que responderão por seus crimes”, concluiu o secretário, acrescentando que no dia primeiro de abril foi feita uma operação na feira de Areia Branca e foi apreendida mais de uma tonelada de produtos impróprios para o consumo.