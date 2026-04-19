Belford Roxo terá contraceptivos distribuídos gratuitamente para mulheres de 15 a 49 anos - Divulgação

Belford Roxo terá contraceptivos distribuídos gratuitamente para mulheres de 15 a 49 anosDivulgação

Publicado 19/04/2026 16:56

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo anunciou que a rede municipal de saúde irá oferecer gratuitamente o Implanon, que é um método subdérmico (sob a pele) contraceptivo de longa duração aplicado no braço por até três anos. O método previne a ovulação e será oferecido às mulheres de 15 a 49 anos.



O objetivo é ampliar o acesso ao planejamento reprodutivo, reduzir gestações não planejadas e fortalecer o cuidado integral à saúde reprodutiva. O serviço está sendo ofertado, inicialmente, na Unidade de Saúde da Família USF Luiz Carlos de Almeida (Buda), no bairro Bom Pastor.

A prefeita Mariana Canella enfatizou a importância da ação, uma vez que na rede particular implanon pode custar até mil reais. “Essa notícia é muito importante para as mulheres da nossa cidade, pois é um método contraceptivo moderno, seguro e eficaz. Vamos iniciar a distribuição desse implante na rede de saúde do município. Essa ação demonstra autonomia e mais dignidade para as mulheres da nossa cidade”, disse.



Em uma segunda etapa, a Prefeitura irá ofertar o serviço também nas seguintes Unidades de Saúde da Família: Vila São Luiz, Manoel Batista Almeida Filho (B. Vermelho), Joaquim Medeiros de Lima, Parque dos Ferreiras, Alfredo Ferreira Filho e Parque Amorim I.



Como funciona



O implante subdérmico é uma pequena haste flexível inserida sob a pele do braço, que libera hormônios continuamente, prevenindo a gravidez. Possui eficácia superior a 99% e duração de até três anos. É prático, reversível e não depende do uso diário. Pode ser inserido a qualquer momento, desde que haja razoável certeza de que não há gravidez em curso. O implante é contraindicado para quem já confirmou ou suspeita de gravidez; tem câncer de mama ou outras neoplasias sensíveis a esteroides sexuais.



Para as mulheres que estão interessadas no implante subdérmico é necessário participar de duas reuniões obrigatórias: uma reunião educativa sobre planejamento reprodutivo e uma consulta de avaliação e inserção do implante. Para a realização do implante são necessário os seguintes documento: RG, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e certificado de participação no Planejamento Reprodutivo