Secretaria de Educação de Belford Roxo promoveu ?Caminhada de Conscientização do Autismo? - Divulgação

Secretaria de Educação de Belford Roxo promoveu ?Caminhada de Conscientização do Autismo? Divulgação

Publicado 27/04/2026 18:42

Belford Roxo - A Secretaria Municipal de Educação (Semed) promoveu, nesta segunda-feira (27), na Vila Olímpica de Belford Roxo, o “Dia D – Abril Azul: Caminhada de Conscientização do Autismo”. O evento alusivo ao “Mês do Autismo” contou com a mobilização de 25 alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que estudam nas escolas municipais especial Albert Sabin, Ciep Constantino Reis, Manoel Gomes, Alejandro Fernández Nuñez, José Mariano dos Passos. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo é celebrado anualmente no dia 2 de abril.

A ação teve como objetivo dentro de uma programação animada e interativa promover a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), reforçando a importância do respeito, da inclusão e do acolhimento às pessoas com autismo e suas famílias.

A prefeita Mariana Canella participou da caminhada e aproveitou para anunciar que o município ganhará uma nova unidade de tratamento do Espaço do Transtorno do Espectro Autista (TEA) no bairro Andrade Araújo para 1.200 crianças. A cidade já conta com dois Espaços TEAs (Vila Entre Rios e Parque Amorim) e uma Casa do Autista (Vilar Novo) inaugurados na atual gestão municipal, iniciada em janeiro de 2025.

“Quero parabenizar a Secretaria de Educação por esse evento tão importante e lindo. Estamos lançando em Andrade Araújo uma nova unidade do TEA para 1.200 crianças para termos esse cuidado. Já temos dois Espaços TEAs, e hoje anunciamos esse de Andrade Araújo. Podem continuar contando conosco, pois estamos aqui para poder cuidar de vocês”, afirmou.



Ato de amor

O “Dia D – Abril Azul: Caminhada de Conscientização do Autismo” atraiu além dos jovens alunos e adolescentes, gestores, corpo técnico e profissionais de Educação que atuam junto aos estudantes, pais e responsáveis, educadores físicos e servidores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer que apoiou e foi parceira da Semed na iniciativa.

A Vila Olímpica contou com uma programação variada para as crianças, adolescentes e participantes, com muita música com os musicoterapeutas da Semed, Robson Passos e Roberto Robson, brincadeiras, danças e atividades esportivas com os professores de Educação Física das escolas. O maior complexo esportivo do município conta também com uma programação esportiva diária para crianças com deficiência e com autismo com educadores físicos especialistas.

Ao término do evento, aconteceu a “Caminhada de Conscientização do Autismo” com todos os participantes e autoridades fazendo uma volta simbólica na pista de caminhada e atletismo da Vila Olímpica, recebendo medalhas de participação e em sua maioria com roupas azul, símbolo da Conscientização do Autismo.