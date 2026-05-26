O evento contou com 180 profissionais divididos nos turnos da manhã e tarde - Divulgação

O evento contou com 180 profissionais divididos nos turnos da manhã e tardeDivulgação

Publicado 26/05/2026 11:13

Belford Roxo - As secretarias municipais de Educação (Semed) e de Assistência Social e Cidadania (Semasc) promoveram o Workshop - Técnicas em Redação para Documentos Oficiais. A iniciativa reuniu, no Polo Cederj de Belford Roxo, 180 profissionais divididos nos turnos da manhã e tarde.

O evento contou com as presenças dos secretários da Semasc e Semed, Diogo Bastos e Sheila Boechat, coordenadores técnicos dos Centros de Referências e Assistência Social (Cras) e Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), pedagogos, gestores escolares, auxiliares administrativos, entre outros profissionais que atuam nas duas secretarias.

“Precisamos ter profissionais que tenham qualificação para prestar o seu serviço, que não é para o governo, é para população. Capacitar para transformar. Esse workshop promove mais qualificação, clareza e eficiência na comunicação institucional dos nossos servidores. Seguimos investindo em conhecimento, valorização profissional e melhoria contínua do serviço público”, destacou o secretário Diogo Bastos, ao lado da subsecretária Letícia Guimarães.

O encontro reforçou a importância de uma redação oficial objetiva, organizada e alinhada às normas da administração pública, contribuindo para um serviço cada vez mais transparente e eficiente para a população. Uma redação com uma escrita destravada, com ideias organizadas e com texto bem aprimorado, estruturado, clareza e com coesão.

“Esse é um importante momento de troca, alinhamento e fortalecimento do trabalho intersetorial entre a Assistência Social e a Educação. A integração entre as políticas públicas é essencial para garantir direitos e ampliar o cuidado com as famílias do nosso município com ações integradas que fortalecem a proteção social e o desenvolvimento da cidade”, ressaltou a secretária Sheila Boechat.



O workshop teve como palestrante o professor, gestor escolar e mestrando em Educação, Nicodemus Araújo de Vasconcelos, com mais de 15 anos de atuação na área educacional, sempre lidando com pessoas, conflitos, diferenças e histórias reais.

O professor de forma interativa, com uma dinâmica leve levou aos participantes, temas importantes na rotina diária, tanto da Assistência Social e da Educação, na aplicação de uma redação clara e objetiva dos relatórios e documentos oficiais da Prefeitura de Belford Roxo e também no contato direto e no atendimento aos moradores dos belforroxenses.

“Importante termos uma Pedagogia do afeto nesse contato com pais e responsáveis. Fundamental os profissionais estarem atentos nessa relação e na confecção dos relatórios oficiais, com aquela atenção importante, com alguns itens, como, evitar redundâncias e a repetição de termos, entre outras ações”, destacou o professor Nicodemus.